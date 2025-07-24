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США в июне закупили в Китае средств для борьбы с паразитами - 24.07.2025, ПРАЙМ
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США в июне закупили в Китае средств для борьбы с паразитами
США в июне закупили в Китае средств для борьбы с паразитами - 24.07.2025, ПРАЙМ
США в июне закупили в Китае средств для борьбы с паразитами
США в июне закупили в Китае средств для борьбы с паразитами, включая вредителей растений и грызунов, на 51,4 миллиона долларов - это вдвое больше как... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T03:46+0300
2025-07-24T03:46+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
бразилия
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. США в июне закупили в Китае средств для борьбы с паразитами, включая вредителей растений и грызунов, на 51,4 миллиона долларов - это вдвое больше как предшествовавшего месяца, так и аналогичного периода прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику. Такая динамика обеспечила стране второе место среди крупнейших покупателей такой продукции у Поднебесной - в мае Штаты были лишь седьмыми. Первую строчку с большим отрывом сохранила за собой Бразилия, нарастившая такие покупки из Китая на 10%, до 301,4 миллиона долларов. Среди тех, кто вошел в первую десятку, также заметную динамику зафиксировал Бангладеш - рост вдвое по сравнению с маем, до 25,8 миллиона долларов. А в целом июньский экспорт такой продукции Китай сохранил примерно на уровнях предшествующего месяца - 944,3 миллиона долларов. Любопытно при этом, что Франция, жители которой уже не первый месяц, согласно сообщениям в СМИ, жалуются на нашествие постельных клопов, фиксирует довольно скромные объемы закупок - в июне она импортировала из Китая этой "химии" всего на 241,6 тысячи долларов.
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мировая экономика, китай, сша, бразилия
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, БРАЗИЛИЯ
03:46 24.07.2025
 
США в июне закупили в Китае средств для борьбы с паразитами

США в июне закупили в Китае средств для борьбы с паразитами на 51,4 млн долларов

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. США в июне закупили в Китае средств для борьбы с паразитами, включая вредителей растений и грызунов, на 51,4 миллиона долларов - это вдвое больше как предшествовавшего месяца, так и аналогичного периода прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику.
Такая динамика обеспечила стране второе место среди крупнейших покупателей такой продукции у Поднебесной - в мае Штаты были лишь седьмыми.
Первую строчку с большим отрывом сохранила за собой Бразилия, нарастившая такие покупки из Китая на 10%, до 301,4 миллиона долларов.
Среди тех, кто вошел в первую десятку, также заметную динамику зафиксировал Бангладеш - рост вдвое по сравнению с маем, до 25,8 миллиона долларов. А в целом июньский экспорт такой продукции Китай сохранил примерно на уровнях предшествующего месяца - 944,3 миллиона долларов.
Любопытно при этом, что Франция, жители которой уже не первый месяц, согласно сообщениям в СМИ, жалуются на нашествие постельных клопов, фиксирует довольно скромные объемы закупок - в июне она импортировала из Китая этой "химии" всего на 241,6 тысячи долларов.
 
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