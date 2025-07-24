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В США назвали условие возвращения к плановым закупкам F-35

В США назвали условие возвращения к плановым закупкам F-35 - 24.07.2025, ПРАЙМ

В США назвали условие возвращения к плановым закупкам F-35

ВВС США не станут закупать истребители F-35 в запланированном объеме, пока их производитель Lockheed Martin не добьется прогресса в модернизации военных... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T09:55+0300

2025-07-24T09:55+0300

2025-07-24T09:55+0300

вооружения

сша

lockheed martin

f-35 lightning ii

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. ВВС США не станут закупать истребители F-35 в запланированном объеме, пока их производитель Lockheed Martin не добьется прогресса в модернизации военных самолетов, сообщает портал Defense One со ссылкой на начальника штаба американских ВВС Дэвида Оллвина. "В конце концов, так как мы располагаем ограниченным количеством финансовых ресурсов, нам нужно убедиться, что F-35, которые мы приобретаем, способны противостоять главной угрозе. Поэтому на решение министерства (обороны - ред.) повлияли некоторые задержки, связанные с (комплексами модернизаций для F-35 - ред.) Block 4 и TR-3", - приводит портал слова Оллвина. Как отмечает портал, задержки во внедрении усовершенствованной конфигурации Block 4, а также общая переоценка средств Пентагона привели к тому, что в проект бюджета ВВС США на 2026 вошла закупка лишь двух десятков F-35, что в два раза меньше показателей 2025 года, когда были закуплены 44 истребителя. По словам чиновников, им с самого начала был необходим полностью модернизированный F-35, а не самолет, который необходимо будет дооснащать полным набором обновлений, включающим новое программное обеспечение, вооружение, датчики и новый процессор. В январе портал Defense One сообщил, что поставка Пентагону полностью модернизированных истребителей пятого поколения F-35 снова откладывается. В прошлом году Lockheed Martin надеялась, что сможет завершить работу над TR-3 к весне 2025 года, но точные даты поставок модернизированных F-35 так и не были озвучены. В июле 2024 года представитель ВВС США сообщал журналистам, что министерство обороны страны затягивает с оплатой по контракту на поставку модернизированных истребителей пятого поколения F-35, обвиняя подрядчика в задержках производства. По данным американских СМИ, помимо недоплаты, Пентагон также лишил Lockheed Martin гонорара за работу над новой конфигурацией F-35, получившей название TR-3, в объеме 60 миллионов долларов после того, как поставки усовершенствованной конфигурации были приостановлены в июле 2023 года.

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сша, lockheed martin, f-35 lightning ii