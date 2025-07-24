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В США рухнули инвестиции в зеленую энергетику, показало исследование

В США рухнули инвестиции в зеленую энергетику, показало исследование - 24.07.2025, ПРАЙМ

В США рухнули инвестиции в зеленую энергетику, показало исследование

Инвестиции на реализацию проектов по возобновляемым источникам энергии (ВЭИ) сократились на 22 миллиарда долларов по итогам первого полугодия на фоне принятия... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T21:24+0300

2025-07-24T21:24+0300

2025-07-24T21:24+0300

энергетика

сша

зеленая энергетика

инвестиции

исследование

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Инвестиции на реализацию проектов по возобновляемым источникам энергии (ВЭИ) сократились на 22 миллиарда долларов по итогам первого полугодия на фоне принятия предложенного президентом США Дональдом Трампом законопроекта о налогах, который отменяет льготы для компаний в секторе зеленой энергетики, выяснила американская исследовательская группа E2 совместно с аналитиками Clean Economy Tracker. "Компании отменили, закрыли и уменьшили объемы инвестиций в строительство новых заводов и развитие ВИЭ-проектов на сумму более 22 миллиардов долларов в первой половине 2025 года, только 6,7 миллиарда долларов из этой суммы пришлось на отмену проектов в июне, согласно последнему анализу E2 и Clean Economy Tracker", - говорится в релизе. "Последняя волна отмен, затронувшая пять заводов по производству аккумуляторов, систем хранения энергии и электромобилей в Колорадо, Индиане, Мичигане, Нью-Йорке и Орегоне, последовала за растущей неопределенностью среди предприятий в связи с тем, что конгресс предпринимал последние шаги по фактическому прекращению действия федеральных налоговых льгот для сектора зеленой энергии", - добавляется там. Отмена налоговых льгот для сектора зеленой энергетики привела к сокращению рабочих мест более чем на 5 тысяч единиц в июне, а всего в 2025 году из-за отмены ВИЭ-проектов сектор труда сократился на 16,5 тысячи рабочих мест, отмечается в публикации. При этом сокращение инвестиций в июне связано в основном с отменой инициатив в транспортном секторе. Так, компания General Motors отменила проект стоимостью в 4,3 миллиарда долларов по расширению завода Орион в Мичигане для выпуска новых электрических пикапов, говорится в исследовании. Вместо реализации этого плана компания решила направить инвестиции на производство бензиновых автомобилей. Также Toyota, которая планировала переоборудовать завод в Индиане для производства нового трехрядного электрического внедорожника, решила перенести реализацию на заводе в Джорджтауне (штат Кентукки), отмечается в исследовании. Изначальный план предполагал инвестиции на сумму 2,2 миллиарда долларов. При этом есть и компании, которые несмотря на растущую неопределенность вокруг налогов, как подчеркивается в исследовании, объявили о новых инвестиционных инициативах. Например, компания Element Resources сообщила, что направит 1,8 миллиарда долларов на строительство завода по производству водорода в Калифорнии, который станет крупнейшим в Северной Америке. "Фактически прекращая стимулы к развитию зеленой энергетики, конгресс отворачивается от тысяч американских рабочих и десятков сообществ, которые были готовы строить наше энергетическое будущее и укреплять конкурентоспособность Америки", - заявил директор по коммуникациям E2 Майкл Тимберлейк (Michael Timberlake). Трамп 4 июля подписал новый "большой, красивый" бюджетный закон, предусматривающий налоговые сокращения на сумму более 5 триллионов долларов, включая продление налоговых послаблений 2017 года, отмену налога на чаевые, сверхурочную оплату и процентов по автокредитам. Часть выпадающих доходов планируется компенсировать за счет отмены налоговых льгот, введенных при Джо Байдене для стимулирования зеленой энергетики. Также минэнерго США отменило государственные гранты для ряда проектов чистой энергетики на сумму 3,7 миллиарда долларов.

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сша, зеленая энергетика, инвестиции, исследование