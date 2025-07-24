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США одобрили продажу Украине оборудования для ПВО, сообщили в Пентагоне - 24.07.2025, ПРАЙМ
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США одобрили продажу Украине оборудования для ПВО, сообщили в Пентагоне
США одобрили продажу Украине оборудования для ПВО, сообщили в Пентагоне - 24.07.2025, ПРАЙМ
США одобрили продажу Украине оборудования для ПВО, сообщили в Пентагоне
США одобрили возможную продажу Украине оборудования и услуг для обслуживания систем противовоздушной обороны американского производства на сумму 180 миллионов... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T23:23+0300
2025-07-24T23:23+0300
вооружения
сша
пентагон
военная помощь украине
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ВАШИНГТОН, 24 июл – ПРАЙМ. США одобрили возможную продажу Украине оборудования и услуг для обслуживания систем противовоздушной обороны американского производства на сумму 180 миллионов долларов, сообщило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. Согласно обнародованному заявлению, сделка включает поставку запчастей, модернизацию, техническую поддержку, обучение персонала и сопутствующее логистическое обеспечение. "Данная сделка призвана поддержать внешнеполитические и национальные интересы США, укрепив безопасность страны-партнера, играющей стабилизирующую роль в Европе", - говорится в заявлении американского военного ведомства. В документе подчеркивается, что поставки не изменят военного баланса в регионе и не повлияют на оперативные возможности вооружённых сил США.
https://1prime.ru/20250724/pentagon-859898343.html
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сша, пентагон, военная помощь украине, пво
Вооружения, США, Пентагон, военная помощь Украине, ПВО
23:23 24.07.2025
 
США одобрили продажу Украине оборудования для ПВО, сообщили в Пентагоне

Пентагон: США одобрили продажу Украине оборудования для ПВО на $180 млн

© CC BY 2.0 / Wiyre MediaПентагон, США
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© CC BY 2.0 / Wiyre Media
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ВАШИНГТОН, 24 июл – ПРАЙМ. США одобрили возможную продажу Украине оборудования и услуг для обслуживания систем противовоздушной обороны американского производства на сумму 180 миллионов долларов, сообщило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.
Согласно обнародованному заявлению, сделка включает поставку запчастей, модернизацию, техническую поддержку, обучение персонала и сопутствующее логистическое обеспечение.
"Данная сделка призвана поддержать внешнеполитические и национальные интересы США, укрепив безопасность страны-партнера, играющей стабилизирующую роль в Европе", - говорится в заявлении американского военного ведомства.
В документе подчеркивается, что поставки не изменят военного баланса в регионе и не повлияют на оперативные возможности вооружённых сил США.
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
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ВооруженияСШАПентагонвоенная помощь УкраинеПВО
 
 
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