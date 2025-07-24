https://1prime.ru/20250724/starlink-859899660.html

По всему миру фиксируют перебои в работе Starlink, передает Downdetector

По всему миру фиксируют перебои в работе Starlink, передает Downdetector - 24.07.2025, ПРАЙМ

По всему миру фиксируют перебои в работе Starlink, передает Downdetector

Перебои в работе спутникового интернета Starlink зафиксированы по всему миру, число обращений превысило 50 тысяч, свидетельствуют данные сайта Downdetector,... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T23:28+0300

2025-07-24T23:28+0300

2025-07-24T23:28+0300

происшествия

starlink

массовый сбой

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Перебои в работе спутникового интернета Starlink зафиксированы по всему миру, число обращений превысило 50 тысяч, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сервиса, вечером четверга число обращений о перебоях в работе Starlink превысило 50 тысяч. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США, Канаде и Германии. Ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на военнослужащего сообщило о сборе в работе Starlink по всей линии фронта у ВСУ.

https://1prime.ru/20250622/starlink--858768331.html

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

starlink, массовый сбой