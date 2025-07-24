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По всему миру фиксируют перебои в работе Starlink, передает Downdetector - 24.07.2025, ПРАЙМ
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По всему миру фиксируют перебои в работе Starlink, передает Downdetector
По всему миру фиксируют перебои в работе Starlink, передает Downdetector - 24.07.2025, ПРАЙМ
По всему миру фиксируют перебои в работе Starlink, передает Downdetector
Перебои в работе спутникового интернета Starlink зафиксированы по всему миру, число обращений превысило 50 тысяч, свидетельствуют данные сайта Downdetector,... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T23:28+0300
2025-07-24T23:28+0300
происшествия
starlink
массовый сбой
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Перебои в работе спутникового интернета Starlink зафиксированы по всему миру, число обращений превысило 50 тысяч, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сервиса, вечером четверга число обращений о перебоях в работе Starlink превысило 50 тысяч. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США, Канаде и Германии. Ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на военнослужащего сообщило о сборе в работе Starlink по всей линии фронта у ВСУ.
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starlink, массовый сбой
Происшествия, Starlink, массовый сбой
23:28 24.07.2025
 
По всему миру фиксируют перебои в работе Starlink, передает Downdetector

Downdetector: перебои в работе Starlink зафиксированы по всему миру

© Фото : NASA#Снимок Земли "The Blue Marble"
#Снимок Земли The Blue Marble - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© Фото : NASA
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Перебои в работе спутникового интернета Starlink зафиксированы по всему миру, число обращений превысило 50 тысяч, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Согласно данным сервиса, вечером четверга число обращений о перебоях в работе Starlink превысило 50 тысяч. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США, Канаде и Германии.
Ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на военнослужащего сообщило о сборе в работе Starlink по всей линии фронта у ВСУ.
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ПроисшествияStarlinkмассовый сбой
 
 
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