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Вице-губернатора Брянской области Симоненко арестовали в Москве
Вице-губернатора Брянской области Симоненко арестовали в Москве - 24.07.2025, ПРАЙМ
Вице-губернатора Брянской области Симоненко арестовали в Москве
Мещанский суд Москвы арестовал до 21 сентября вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве в... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T14:40+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы арестовал до 21 сентября вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве в регионе фортификационных сооружений, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Мещанского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Симоненко сроком до 21 сентября", - сказал собеседник агентства. Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом режиме. Симоненко вменяют злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Дело расследует следственный департамент МВД. Вторым фигурантом проходит начальник областного управления капитального строительства Евгений Жура. Оба были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву.
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общество , москва, мвд
Вице-губернатора Брянской области Симоненко арестовали в Москве
Суд арестовал вице-губернатора Брянской области по делу о фортификациях
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы арестовал до 21 сентября вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве в регионе фортификационных сооружений, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Мещанского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Симоненко сроком до 21 сентября", - сказал собеседник агентства.
Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом режиме.
Симоненко вменяют злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК РФ).
Дело расследует следственный департамент МВД.
Вторым фигурантом проходит начальник областного управления капитального строительства Евгений Жура. Оба были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву.
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