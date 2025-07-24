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Вице-губернатора Брянской области Симоненко арестовали в Москве - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Вице-губернатора Брянской области Симоненко арестовали в Москве
Вице-губернатора Брянской области Симоненко арестовали в Москве - 24.07.2025, ПРАЙМ
Вице-губернатора Брянской области Симоненко арестовали в Москве
Мещанский суд Москвы арестовал до 21 сентября вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве в... | 24.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы арестовал до 21 сентября вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве в регионе фортификационных сооружений, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Мещанского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Симоненко сроком до 21 сентября", - сказал собеседник агентства. Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом режиме. Симоненко вменяют злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Дело расследует следственный департамент МВД. Вторым фигурантом проходит начальник областного управления капитального строительства Евгений Жура. Оба были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву.
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общество , москва, мвд
Общество , МОСКВА, МВД
14:40 24.07.2025
 
Вице-губернатора Брянской области Симоненко арестовали в Москве

Суд арестовал вице-губернатора Брянской области по делу о фортификациях

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы арестовал до 21 сентября вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве в регионе фортификационных сооружений, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Мещанского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Симоненко сроком до 21 сентября", - сказал собеседник агентства.
Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом режиме.
Симоненко вменяют злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК РФ).
Дело расследует следственный департамент МВД.
Вторым фигурантом проходит начальник областного управления капитального строительства Евгений Жура. Оба были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву.
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