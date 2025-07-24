https://1prime.ru/20250724/sud-859884527.html

Вице-губернатора Брянской области Симоненко арестовали в Москве

Вице-губернатора Брянской области Симоненко арестовали в Москве - 24.07.2025, ПРАЙМ

Вице-губернатора Брянской области Симоненко арестовали в Москве

Мещанский суд Москвы арестовал до 21 сентября вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве в... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T14:40+0300

2025-07-24T14:40+0300

2025-07-24T14:40+0300

общество

москва

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы арестовал до 21 сентября вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве в регионе фортификационных сооружений, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Мещанского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Симоненко сроком до 21 сентября", - сказал собеседник агентства. Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом режиме. Симоненко вменяют злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Дело расследует следственный департамент МВД. Вторым фигурантом проходит начальник областного управления капитального строительства Евгений Жура. Оба были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву.

https://1prime.ru/20250723/interkommerts-859843413.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, мвд