https://1prime.ru/20250724/swift--859860682.html
Доля доллара в расчетах через SWIFT в июне опустилась до 47,19%
Доля доллара в расчетах через SWIFT в июне опустилась до 47,19% - 24.07.2025, ПРАЙМ
Доля доллара в расчетах через SWIFT в июне опустилась до 47,19%
Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT в июне опустилась до 47,19%, что стало минимальным значением с октября прошлого года, следует из... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T09:24+0300
2025-07-24T09:24+0300
2025-07-24T09:24+0300
экономика
рынок
финансы
банки
swift
https://cdnn.1prime.ru/img/82925/72/829257231_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_e840c76c084c207a19c80bcbbfe78978.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT в июне опустилась до 47,19%, что стало минимальным значением с октября прошлого года, следует из данных системы. За месяц показатель снизился на 1,27 процентного пункта. Второй по востребованности валютой для расчетов традиционно стал евро, по сравнению с маем его доля почти не изменилась, увеличившись всего на 0,31 пункта, до 23,87%. Третью строку занял британский фунт (его доля выросла на 0,53 процентного пункта до 7,59%), четвертую - японская иена (рост на 0,14 пункта, до 3,84%), пятую - канадский доллар (рост на 0,32 пункта, до 3,43%). Юань второй месяц подряд был лишь шестым, за месяц практически не изменив свой вес в международных расчетах в рамках системы - 2,88%. Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
https://1prime.ru/20250718/banki-859653970.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82925/72/829257231_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6c815ba60cda59999ca8b031bc91ba46.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, банки, swift
Экономика, Рынок, Финансы, Банки, SWIFT
Доля доллара в расчетах через SWIFT в июне опустилась до 47,19%
Доля доллара в расчетах через систему SWIFT в июне опустилась до 47,19 процента
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT в июне опустилась до 47,19%, что стало минимальным значением с октября прошлого года, следует из данных системы.
За месяц показатель снизился на 1,27 процентного пункта.
Второй по востребованности валютой для расчетов традиционно стал евро, по сравнению с маем его доля почти не изменилась, увеличившись всего на 0,31 пункта, до 23,87%.
Третью строку занял британский фунт (его доля выросла на 0,53 процентного пункта до 7,59%), четвертую - японская иена (рост на 0,14 пункта, до 3,84%), пятую - канадский доллар (рост на 0,32 пункта, до 3,43%).
Юань второй месяц подряд был лишь шестым, за месяц практически не изменив свой вес в международных расчетах в рамках системы - 2,88%.
Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
ЕС заменит отключение банков России от SWIFT полным запретом на транзакции