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Доля доллара в расчетах через SWIFT в июне опустилась до 47,19% - 24.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250724/swift--859860682.html
Доля доллара в расчетах через SWIFT в июне опустилась до 47,19%
Доля доллара в расчетах через SWIFT в июне опустилась до 47,19% - 24.07.2025, ПРАЙМ
Доля доллара в расчетах через SWIFT в июне опустилась до 47,19%
Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT в июне опустилась до 47,19%, что стало минимальным значением с октября прошлого года, следует из... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T09:24+0300
2025-07-24T09:24+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT в июне опустилась до 47,19%, что стало минимальным значением с октября прошлого года, следует из данных системы. За месяц показатель снизился на 1,27 процентного пункта. Второй по востребованности валютой для расчетов традиционно стал евро, по сравнению с маем его доля почти не изменилась, увеличившись всего на 0,31 пункта, до 23,87%. Третью строку занял британский фунт (его доля выросла на 0,53 процентного пункта до 7,59%), четвертую - японская иена (рост на 0,14 пункта, до 3,84%), пятую - канадский доллар (рост на 0,32 пункта, до 3,43%). Юань второй месяц подряд был лишь шестым, за месяц практически не изменив свой вес в международных расчетах в рамках системы - 2,88%. Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
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рынок, финансы, банки, swift
Экономика, Рынок, Финансы, Банки, SWIFT
09:24 24.07.2025
 
Доля доллара в расчетах через SWIFT в июне опустилась до 47,19%

Доля доллара в расчетах через систему SWIFT в июне опустилась до 47,19 процента

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT в июне опустилась до 47,19%, что стало минимальным значением с октября прошлого года, следует из данных системы.
За месяц показатель снизился на 1,27 процентного пункта.
Второй по востребованности валютой для расчетов традиционно стал евро, по сравнению с маем его доля почти не изменилась, увеличившись всего на 0,31 пункта, до 23,87%.
Третью строку занял британский фунт (его доля выросла на 0,53 процентного пункта до 7,59%), четвертую - японская иена (рост на 0,14 пункта, до 3,84%), пятую - канадский доллар (рост на 0,32 пункта, до 3,43%).
Юань второй месяц подряд был лишь шестым, за месяц практически не изменив свой вес в международных расчетах в рамках системы - 2,88%.
Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
ЕС заменит отключение банков России от SWIFT полным запретом на транзакции
18 июля, 10:40
 
ЭкономикаРынокФинансыБанкиSWIFT
 
 
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