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Таиланд эвакуирует население из полосы вдоль границы с Камбоджей - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Таиланд эвакуирует население из полосы вдоль границы с Камбоджей
Таиланд эвакуирует население из полосы вдоль границы с Камбоджей - 24.07.2025, ПРАЙМ
Таиланд эвакуирует население из полосы вдоль границы с Камбоджей
Таиланд эвакуирует население из 50-километровой полосы вдоль границы с Камбоджей в четырех провинциях, сообщил журналистам в Бангкоке временно исполняющий... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T13:29+0300
2025-07-24T13:29+0300
политика
таиланд
камбоджа
бангкок
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БАНГКОК, 24 июл – ПРАЙМ. Таиланд эвакуирует население из 50-километровой полосы вдоль границы с Камбоджей в четырех провинциях, сообщил журналистам в Бангкоке временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда вице-премьер и министр внутренних дел страны Пхумтхам Вечайчай на брифинге по итогам чрезвычайного совместного заседания кабинета министров и совета национальной безопасности Таиланда. "Министерство внутренних дел осуществляет по решению правительства эвакуацию гражданского населения из 50-километровой полосы вдоль границы с Камбоджей в части границы, проходящей по территории четырех провинций Таиланда, - Убонратчатхани, Сисакет, Бурирам и Сурин", - сообщил временный глава правительства. "Министерства здравоохранения и образования одновременно ведут эвакуацию находящихся в 50-километровой полосе медицинских учреждений, прежде всего больниц, и начальных, средних и повышенных школ, которые на время закрываются", - добавил он. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
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таиланд
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таиланд, камбоджа, бангкок
Политика, ТАИЛАНД, КАМБОДЖА, БАНГКОК
13:29 24.07.2025
 
Таиланд эвакуирует население из полосы вдоль границы с Камбоджей

Таиланд эвакуирует население из 50-километровой полосы вдоль границы с Камбоджей

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкБангкок
Бангкок - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Павел Львов
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БАНГКОК, 24 июл – ПРАЙМ. Таиланд эвакуирует население из 50-километровой полосы вдоль границы с Камбоджей в четырех провинциях, сообщил журналистам в Бангкоке временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда вице-премьер и министр внутренних дел страны Пхумтхам Вечайчай на брифинге по итогам чрезвычайного совместного заседания кабинета министров и совета национальной безопасности Таиланда.
"Министерство внутренних дел осуществляет по решению правительства эвакуацию гражданского населения из 50-километровой полосы вдоль границы с Камбоджей в части границы, проходящей по территории четырех провинций Таиланда, - Убонратчатхани, Сисакет, Бурирам и Сурин", - сообщил временный глава правительства.
"Министерства здравоохранения и образования одновременно ведут эвакуацию находящихся в 50-километровой полосе медицинских учреждений, прежде всего больниц, и начальных, средних и повышенных школ, которые на время закрываются", - добавил он.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Страны мира. Таиланд - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в пограничные районы Таиланда
12:18
 
ПолитикаТАИЛАНДКАМБОДЖАБАНГКОК
 
 
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