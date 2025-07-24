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Таиланд ответил Камбодже авиаударом на обстрел из систем залпового огня - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Таиланд ответил Камбодже авиаударом на обстрел из систем залпового огня
Таиланд ответил Камбодже авиаударом на обстрел из систем залпового огня - 24.07.2025, ПРАЙМ
Таиланд ответил Камбодже авиаударом на обстрел из систем залпового огня
Таиланд ответил Камбодже авиаударом на обстрел своих войск из реактивных систем залпового огня в ходе пограничного столкновения, сообщает в четверг командование | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T08:09+0300
2025-07-24T08:09+0300
политика
таиланд
камбоджа
f-16
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БАНГКОК, 24 июл – ПРАЙМ. Таиланд ответил Камбодже авиаударом на обстрел своих войск из реактивных систем залпового огня в ходе пограничного столкновения, сообщает в четверг командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда, в зону ответственности которого входит граница с Камбоджей. "В 09.40 (05.40 мск) Камбоджа нанесла удар по приграничной зоне в (таиландской – ред.) провинции Сисакет из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". В 10.51 (06.51 мск) шесть самолетов F-16 вооруженных сил Таиланда были направлены для нанесения авиаудара по камбоджийским войскам. В 10.58 летчики доложили об успешном нанесении ударов по расположениям (на камбоджийской территории – ред.) 8 и 9 пехотных батальонов сухопутных войск Камбоджи", - говорится в сообщении. На границе между Таиландом и Камбоджей в четверг происходит эскалация боестолкновений между войсками двух стран, начавшаяся в 07.45 (03.45 мск) с перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке.
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таиланд
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таиланд, камбоджа, f-16
Политика, ТАИЛАНД, КАМБОДЖА, F-16
08:09 24.07.2025
 
Таиланд ответил Камбодже авиаударом на обстрел из систем залпового огня

Таиланд ответил Камбодже авиаударом на обстрел своих войск из "Града"

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПуск реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Пуск реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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БАНГКОК, 24 июл – ПРАЙМ. Таиланд ответил Камбодже авиаударом на обстрел своих войск из реактивных систем залпового огня в ходе пограничного столкновения, сообщает в четверг командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда, в зону ответственности которого входит граница с Камбоджей.
"В 09.40 (05.40 мск) Камбоджа нанесла удар по приграничной зоне в (таиландской – ред.) провинции Сисакет из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". В 10.51 (06.51 мск) шесть самолетов F-16 вооруженных сил Таиланда были направлены для нанесения авиаудара по камбоджийским войскам. В 10.58 летчики доложили об успешном нанесении ударов по расположениям (на камбоджийской территории – ред.) 8 и 9 пехотных батальонов сухопутных войск Камбоджи", - говорится в сообщении.
На границе между Таиландом и Камбоджей в четверг происходит эскалация боестолкновений между войсками двух стран, начавшаяся в 07.45 (03.45 мск) с перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке.
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