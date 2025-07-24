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Глава МИД Таиланда обсудит конфликт с Камбоджей с ООН, Японией и Россией
Глава МИД Таиланда обсудит конфликт с Камбоджей с ООН, Японией и Россией - 24.07.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Таиланда обсудит конфликт с Камбоджей с ООН, Японией и Россией
Министр иностранных дел Таиланда, находящийся в настоящее время в Нью-Йорке, в четверг обсудит в штаб-квартире ООН эскалацию конфликта с Камбоджей с генеральным | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T09:31+0300
2025-07-24T09:31+0300
2025-07-24T09:31+0300
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БАНГКОК, 24 июл – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Таиланда, находящийся в настоящее время в Нью-Йорке, в четверг обсудит в штаб-квартире ООН эскалацию конфликта с Камбоджей с генеральным секретарем ООН и представителями Японии, России и других стран, заявил на брифинге в Бангкоке официальный представитель таиландского МИД Никондет Пхалангкун. "Министр иностранных дел Марит Сангиемпхонг находится сейчас в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Сегодня он встретится для обсуждения происходящей эскалации конфликта между Таиландом и Камбоджей с генеральным секретарем ООН, а также с представителями в ООН наиболее важных для нас стран, таких как Япония, Россия и другие", - сказал Пхалангкун. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром в четверг. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд произвел авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
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общество , таиланд, камбоджа, нью-йорк, оон, мид
Политика, Общество , ТАИЛАНД, КАМБОДЖА, Нью-Йорк, ООН, МИД
Глава МИД Таиланда обсудит конфликт с Камбоджей с ООН, Японией и Россией
МИД Таиланда обсудит в четверг конфликт с Камбоджей с ООН, Японией и Россией
БАНГКОК, 24 июл – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Таиланда, находящийся в настоящее время в Нью-Йорке, в четверг обсудит в штаб-квартире ООН эскалацию конфликта с Камбоджей с генеральным секретарем ООН и представителями Японии, России и других стран, заявил на брифинге в Бангкоке официальный представитель таиландского МИД Никондет Пхалангкун.
"Министр иностранных дел Марит Сангиемпхонг находится сейчас в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Сегодня он встретится для обсуждения происходящей эскалации конфликта между Таиландом и Камбоджей с генеральным секретарем ООН, а также с представителями в ООН наиболее важных для нас стран, таких как Япония, Россия и другие", - сказал Пхалангкун.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром в четверг. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд произвел авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
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