https://1prime.ru/20250724/tailand-859864068.html
Туристы из России в Таиланде находятся в полной безопасности, заявили в РСТ
Туристы из России в Таиланде находятся в полной безопасности, заявили в РСТ - 24.07.2025, ПРАЙМ
Туристы из России в Таиланде находятся в полной безопасности, заявили в РСТ
Российские туристы в Таиланде находятся в полной безопасности и их отдых не затрагивается обострением конфликта между Камбоджей и Таиландом, сообщили в... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T09:46+0300
2025-07-24T09:46+0300
2025-07-24T09:46+0300
туризм
бизнес
россия
таиланд
камбоджа
российский союз туриндустрии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859863572_0:27:513:315_1920x0_80_0_0_49157a3441a405f74148939eea9c78f8.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Российские туристы в Таиланде находятся в полной безопасности и их отдых не затрагивается обострением конфликта между Камбоджей и Таиландом, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром в четверг. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд произвел авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, сообщает местное издание Nation. "В настоящее время российские туристы находятся в полной безопасности, и их отдых не затрагивается данным инцидентом", - заявили в РСТ со ссылкой на члена союза, гендиректора туроператора Satmarket Ирину Сетун. В союзе уточнили, что традиционно посещаемые российскими туристами локации, включая основные курорты, "значительно удалены от зоны конфликта". "Все экскурсии в Камбоджу, ранее пользовавшиеся спросом, отменены с момента возникновения напряжённости на границе", - указали в союзе.
https://1prime.ru/20250723/tailand-859830809.html
таиланд
камбоджа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859863572_28:0:483:341_1920x0_80_0_0_d78beb40c2256a5f62c62779cd9b42c9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, таиланд, камбоджа, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТАИЛАНД, КАМБОДЖА, Российский союз туриндустрии
Туристы из России в Таиланде находятся в полной безопасности, заявили в РСТ
РСТ: туристы из России в Таиланде находятся в полной безопасности
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Российские туристы в Таиланде находятся в полной безопасности и их отдых не затрагивается обострением конфликта между Камбоджей и Таиландом, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром в четверг. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд произвел авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, сообщает местное издание Nation.
"В настоящее время российские туристы находятся в полной безопасности, и их отдых не затрагивается данным инцидентом", - заявили в РСТ со ссылкой на члена союза, гендиректора туроператора Satmarket Ирину Сетун.
В союзе уточнили, что традиционно посещаемые российскими туристами локации, включая основные курорты, "значительно удалены от зоны конфликта".
"Все экскурсии в Камбоджу, ранее пользовавшиеся спросом, отменены с момента возникновения напряжённости на границе", - указали в союзе.
В Таиланде рассматривают законопроект о пенсионной лотерее