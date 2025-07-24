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Туристы из России в Таиланде находятся в полной безопасности, заявили в РСТ

Туристы из России в Таиланде находятся в полной безопасности, заявили в РСТ - 24.07.2025, ПРАЙМ

Туристы из России в Таиланде находятся в полной безопасности, заявили в РСТ

Российские туристы в Таиланде находятся в полной безопасности и их отдых не затрагивается обострением конфликта между Камбоджей и Таиландом, сообщили в... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T09:46+0300

2025-07-24T09:46+0300

2025-07-24T09:46+0300

туризм

бизнес

россия

таиланд

камбоджа

российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Российские туристы в Таиланде находятся в полной безопасности и их отдых не затрагивается обострением конфликта между Камбоджей и Таиландом, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром в четверг. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд произвел авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, сообщает местное издание Nation. "В настоящее время российские туристы находятся в полной безопасности, и их отдых не затрагивается данным инцидентом", - заявили в РСТ со ссылкой на члена союза, гендиректора туроператора Satmarket Ирину Сетун. В союзе уточнили, что традиционно посещаемые российскими туристами локации, включая основные курорты, "значительно удалены от зоны конфликта". "Все экскурсии в Камбоджу, ранее пользовавшиеся спросом, отменены с момента возникновения напряжённости на границе", - указали в союзе.

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таиланд

камбоджа

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туризм, бизнес, россия, таиланд, камбоджа, российский союз туриндустрии