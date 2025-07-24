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Эксперт оценил возможные перебои в поставках из Таиланда в Россию
Эксперт оценил возможные перебои в поставках из Таиланда в Россию - 24.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил возможные перебои в поставках из Таиланда в Россию
Возможные перебои в поставках риса, кокосового масла и нержавеющей стали из Таиланда из-за конфликта этой страны с Камбоджей не скажутся серьезно на российских... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T10:54+0300
2025-07-24T10:54+0300
2025-07-24T10:54+0300
экономика
сельское хозяйство
мировая экономика
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Возможные перебои в поставках риса, кокосового масла и нержавеющей стали из Таиланда из-за конфликта этой страны с Камбоджей не скажутся серьезно на российских потребителях, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром в четверг. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд произвел авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, передает местное издание Nation. "Из продуктов сельского хозяйства Таиланд экспортирует в Россию рис и кокосовое масло, из промышленной продукции - нержавеющую сталь, рубины и сапфиры и ювелирные украшения", - отмечает эксперт. "Впрочем, в случае прекращения их экспорта серьезных проблем у отечественных потребителей не будет, найдутся и другие поставщики", - добавляет он.
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сельское хозяйство, мировая экономика, таиланд, камбоджа, россия
Экономика, Сельское хозяйство, Мировая экономика, ТАИЛАНД, КАМБОДЖА, РОССИЯ
Эксперт оценил возможные перебои в поставках из Таиланда в Россию
Эксперт Хазанов: перебои в поставках из Таиланда не скажутся на российских потребителях
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Возможные перебои в поставках риса, кокосового масла и нержавеющей стали из Таиланда из-за конфликта этой страны с Камбоджей не скажутся серьезно на российских потребителях, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром в четверг. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд произвел авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, передает местное издание Nation.
"Из продуктов сельского хозяйства Таиланд экспортирует в Россию рис и кокосовое масло, из промышленной продукции - нержавеющую сталь, рубины и сапфиры и ювелирные украшения", - отмечает эксперт.
"Впрочем, в случае прекращения их экспорта серьезных проблем у отечественных потребителей не будет, найдутся и другие поставщики", - добавляет он.
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