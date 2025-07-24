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Эксперт оценил вероятность эскалации конфликта между Таиландом и Камбоджей - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценил вероятность эскалации конфликта между Таиландом и Камбоджей
Эксперт оценил вероятность эскалации конфликта между Таиландом и Камбоджей - 24.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил вероятность эскалации конфликта между Таиландом и Камбоджей
Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей вряд ли выйдет за рамки регионального противостояния, продлится недолго и, скорее всего, будет заморожен,... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T11:00+0300
2025-07-24T11:00+0300
политика
россия
мировая экономика
таиланд
камбоджа
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей вряд ли выйдет за рамки регионального противостояния, продлится недолго и, скорее всего, будет заморожен, выразил мнение в беседе с РИА Новости заместитель директора центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев. "Я не думаю, что конфликт может выйти за рамки регионального конфликта. Во-первых, это уже далеко не первый раз, по крайней мере за последние 20 лет, когда между Камбоджей и Таиландом вспыхивали какие-то, в том числе вооруженные, столкновения... Не думаю, что он будет долгим, поскольку самый вероятный сценарий - это просто заморозка. То есть это не полное разрешение конфликта, заморозка конфликта на нынешних условиях", - сказал Королев в разговоре с агентством. По его словам, АСЕАН и Малайзия, как государство-председатель ассоциации в 2025 году, проявят особую дипломатическую ловкость и будут пытаться сближать страны. "Скорее всего, это у них удастся. Не думаю, что будет какое-то масштабное вооруженное столкновение", - заявил он. Кроме того, эксперт подчеркнул, что внешним акторам вроде США, Евросоюза, Китая или России данный конфликт неинтересен, он воспринимается ими как локальное столкновение на границе. "Чем чревата эскалация? Она чревата несколькими вещами. Это военное столкновение и жертвы среди военных и гражданских, как это, например, было в 2008-2011 годах. Это рост националистических настроений как в Камбодже, так и Таиланде. Это подрыв территориальной стабильности, подрыв стабильности на границе. Это также влечет в собой дипломатическую напряженность и дополнительные проблемы в рамках АСЕАН. И Камбоджа, и Таиланд являются государствами-членами АСЕАН. АСЕАН и так в не самой хорошей дипломатической форме сейчас пребывает, а тут еще и вооруженное столкновение двух ее государств-членов. Это чревато еще большей деградацией субъектности и целостности как единого объединения АСЕАН и ее эффективности как организации, как медиатора в этом конфликте", - отметил Королев. По его словам, однозначного ответа в том, кто виноват в начале эскалации, не существует. "Вопрос, кто виноват, это такой философский вопрос, на него невозможно ответить, потому что каждая сторона обвиняет друг друга. Тайская сторона обвиняет камбоджийскую в нанесении ударов, в подрыве территориальной целостности. Камбоджа то же самое заявляет. Так как это сложный исторический комплексный вопрос, здесь однозначного ответа нет и не может быть", - заключил Королев. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром в четверг. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Таиланд произвел авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, передает местное издание Nation.
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россия, мировая экономика, таиланд, камбоджа, малайзия, асеан, ниу вшэ, ес
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, ТАИЛАНД, КАМБОДЖА, МАЛАЙЗИЯ, АСЕАН, НИУ ВШЭ, ЕС
11:00 24.07.2025
 
Эксперт оценил вероятность эскалации конфликта между Таиландом и Камбоджей

Эксперт Королев: пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей вряд ли будет долгим

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкБангкок
Бангкок - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей вряд ли выйдет за рамки регионального противостояния, продлится недолго и, скорее всего, будет заморожен, выразил мнение в беседе с РИА Новости заместитель директора центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев.
"Я не думаю, что конфликт может выйти за рамки регионального конфликта. Во-первых, это уже далеко не первый раз, по крайней мере за последние 20 лет, когда между Камбоджей и Таиландом вспыхивали какие-то, в том числе вооруженные, столкновения... Не думаю, что он будет долгим, поскольку самый вероятный сценарий - это просто заморозка. То есть это не полное разрешение конфликта, заморозка конфликта на нынешних условиях", - сказал Королев в разговоре с агентством.
По его словам, АСЕАН и Малайзия, как государство-председатель ассоциации в 2025 году, проявят особую дипломатическую ловкость и будут пытаться сближать страны.
"Скорее всего, это у них удастся. Не думаю, что будет какое-то масштабное вооруженное столкновение", - заявил он.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что внешним акторам вроде США, Евросоюза, Китая или России данный конфликт неинтересен, он воспринимается ими как локальное столкновение на границе.
"Чем чревата эскалация? Она чревата несколькими вещами. Это военное столкновение и жертвы среди военных и гражданских, как это, например, было в 2008-2011 годах. Это рост националистических настроений как в Камбодже, так и Таиланде. Это подрыв территориальной стабильности, подрыв стабильности на границе. Это также влечет в собой дипломатическую напряженность и дополнительные проблемы в рамках АСЕАН. И Камбоджа, и Таиланд являются государствами-членами АСЕАН. АСЕАН и так в не самой хорошей дипломатической форме сейчас пребывает, а тут еще и вооруженное столкновение двух ее государств-членов. Это чревато еще большей деградацией субъектности и целостности как единого объединения АСЕАН и ее эффективности как организации, как медиатора в этом конфликте", - отметил Королев.
По его словам, однозначного ответа в том, кто виноват в начале эскалации, не существует.
"Вопрос, кто виноват, это такой философский вопрос, на него невозможно ответить, потому что каждая сторона обвиняет друг друга. Тайская сторона обвиняет камбоджийскую в нанесении ударов, в подрыве территориальной целостности. Камбоджа то же самое заявляет. Так как это сложный исторический комплексный вопрос, здесь однозначного ответа нет и не может быть", - заключил Королев.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром в четверг. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Таиланд произвел авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, передает местное издание Nation.
Бангкок, Таиланд
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