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ЕС приблизился к компромиссу с США по торговле - 24.07.2025, ПРАЙМ
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ЕС приблизился к компромиссу с США по торговле
ЕС приблизился к компромиссу с США по торговле - 24.07.2025, ПРАЙМ
ЕС приблизился к компромиссу с США по торговле
Евросоюз и США приблизились к заключению соглашения по таможенным пошлинам, утверждает представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T14:08+0300
2025-07-24T14:08+0300
экономика
сша
вашингтон
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
ес
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БРЮССЕЛЬ, 24 июл - ПРАЙМ. Евросоюз и США приблизились к заключению соглашения по таможенным пошлинам, утверждает представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. "Что касается достижения соглашения, то мы полагаем, что значительно приблизились к нему. Мы делаем все, чтобы достичь соглашения в интересах граждан и компаний в ЕС", - сказал европейский представитель. Президент США Дональд Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. Ранее в четверг сообщалось, что Еврокомиссия предложила, а страны ЕС утвердили возможные ответные меры на случай провала торговых переговоров с Вашингтоном.
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сша, вашингтон, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
14:08 24.07.2025
 
ЕС приблизился к компромиссу с США по торговле

Представитель ЕК Жилл: ЕС и США приблизились к соглашению по таможенным пошлинам

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 24 июл - ПРАЙМ. Евросоюз и США приблизились к заключению соглашения по таможенным пошлинам, утверждает представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
"Что касается достижения соглашения, то мы полагаем, что значительно приблизились к нему. Мы делаем все, чтобы достичь соглашения в интересах граждан и компаний в ЕС", - сказал европейский представитель.
Президент США Дональд Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам.
Ранее в четверг сообщалось, что Еврокомиссия предложила, а страны ЕС утвердили возможные ответные меры на случай провала торговых переговоров с Вашингтоном.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
СМИ: ЕС намерен ввести пошлины в 30% на товары из США
Вчера, 14:22
 
ЭкономикаСШАВАШИНГТОНДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
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