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ЕС приблизился к компромиссу с США по торговле

ЕС приблизился к компромиссу с США по торговле - 24.07.2025, ПРАЙМ

ЕС приблизился к компромиссу с США по торговле

Евросоюз и США приблизились к заключению соглашения по таможенным пошлинам, утверждает представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T14:08+0300

2025-07-24T14:08+0300

2025-07-24T14:08+0300

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БРЮССЕЛЬ, 24 июл - ПРАЙМ. Евросоюз и США приблизились к заключению соглашения по таможенным пошлинам, утверждает представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. "Что касается достижения соглашения, то мы полагаем, что значительно приблизились к нему. Мы делаем все, чтобы достичь соглашения в интересах граждан и компаний в ЕС", - сказал европейский представитель. Президент США Дональд Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. Ранее в четверг сообщалось, что Еврокомиссия предложила, а страны ЕС утвердили возможные ответные меры на случай провала торговых переговоров с Вашингтоном.

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сша, вашингтон, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес