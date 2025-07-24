https://1prime.ru/20250724/totalenergies--859867138.html

Чистая прибыль TotalEnergies в I полугодии снизилась на 31%

Чистая прибыль TotalEnergies в I полугодии снизилась на 31% - 24.07.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль TotalEnergies в I полугодии снизилась на 31%

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies в первом полугодии 2025 года получила приходящуюся на группу чистую прибыль в 6,538 миллиарда долларов, что на... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T10:47+0300

2025-07-24T10:47+0300

2025-07-24T10:47+0300

энергетика

бизнес

европа

ближний восток

северная африка

totalenergies

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Французская нефтегазовая компания TotalEnergies в первом полугодии 2025 года получила приходящуюся на группу чистую прибыль в 6,538 миллиарда долларов, что на 31,2% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка TotalEnergies в отчетном периоде уменьшилась на 7,4% к прошлому году и составила 101,881 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию снизилась до 2,85 доллара по сравнению с 4,02 доллара годом ранее. Во втором квартале прибыль компании, приходящаяся на группу, составила 2,687 миллиарда долларов, сократившись на 29% к прошлому году. Выручка снизилась на 7,7% в годовом выражении, до 49,627 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию находилась на уровне 1,17 доллара против показателя в 1,6 доллара годом ранее. Совокупный объем добычи углеводородов компанией в первой половине года составил 2,531 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 3% больше показателя такого же периода прошлого года. Во втором квартале добыча сократилась на 2% к прошлому году, до 2,503 миллиона баррелей. Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Штат составляет более 100 тысяч сотрудников в примерно 120 странах. Добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке.

https://1prime.ru/20250709/energiya-859328677.html

европа

ближний восток

северная африка

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бизнес, европа, ближний восток, северная африка, totalenergies