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Глава ЕК оценила объем товарооборота между ЕС и Китаем
Глава ЕК оценила объем товарооборота между ЕС и Китаем - 24.07.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК оценила объем товарооборота между ЕС и Китаем
Товарооборот между ЕС и Китаем превышает 2 миллиарда евро в день, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече в четверг в Пекине с китайским... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T08:06+0300
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БРЮССЕЛЬ, 24 июл – ПРАЙМ. Товарооборот между ЕС и Китаем превышает 2 миллиарда евро в день, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече в четверг в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином в рамках саммита ЕС-КНР. "Сегодня Европа и Китай - две из трёх крупнейших экономических и торговых держав мира. И наши отношения - одни из самых важных и значимых. По общему объёму торговли ЕС является крупнейшим торговым партнёром Китая, а Китай - третьим. Наш двусторонний товарооборот сейчас превышает 2 миллиарда евро в день", - сказала глава Еврокомиссии. При этом она признала наличие "дисбаланса" в торговле между Европой и Китаем и призвала сделать ее "более устойчивой и взаимовыгодной". "Китаю и Европе крайне важно признать наши обеспокоенности и предложить реальные решения", - подчеркнула Фон дер Ляйен. Последние годы отношения ЕС с КНР омрачались так называемыми "торговыми войнами": Брюссель и Пекин обвиняют друг друга в нарушении принципов прозрачной и конкурентной торговли, вводят взаимные пошлины на импортируемые товары, подают жалобы в структуры ВТО. При этом на фоне ухудшения отношений между ЕС и США после прихода в Белый дом Дональда Трампа в Брюсселе заговорили о необходимости улучшить отношения с Пекином. Накануне проведения саммита ЕС-Китай, который знаменует 50 лет установления дипломатических отношений, Пекин ввел окончательные пошлины на импорт бренди из ЕС. Также появлялась информация, что китайская сторона намерена отменить и второй день саммита.
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мировая экономика, россия, китай, пекин, европа, урсула фон дер ляйен, си цзиньпин, дональд трамп, ес, вто
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, ЕВРОПА, Урсула фон дер Ляйен, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, ЕС, ВТО
Глава ЕК оценила объем товарооборота между ЕС и Китаем
Глава ЕК фон дер Ляйен: товарооборот между ЕС и Китаем превышает 2 миллиарда евро в день
БРЮССЕЛЬ, 24 июл – ПРАЙМ. Товарооборот между ЕС и Китаем превышает 2 миллиарда евро в день, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече в четверг в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином в рамках саммита ЕС-КНР.
"Сегодня Европа и Китай - две из трёх крупнейших экономических и торговых держав мира. И наши отношения - одни из самых важных и значимых. По общему объёму торговли ЕС является крупнейшим торговым партнёром Китая, а Китай - третьим. Наш двусторонний товарооборот сейчас превышает 2 миллиарда евро в день", - сказала глава Еврокомиссии.
При этом она признала наличие "дисбаланса" в торговле между Европой и Китаем и призвала сделать ее "более устойчивой и взаимовыгодной". "Китаю и Европе крайне важно признать наши обеспокоенности и предложить реальные решения", - подчеркнула Фон дер Ляйен.
Последние годы отношения ЕС с КНР омрачались так называемыми "торговыми войнами": Брюссель и Пекин обвиняют друг друга в нарушении принципов прозрачной и конкурентной торговли, вводят взаимные пошлины на импортируемые товары, подают жалобы в структуры ВТО.
При этом на фоне ухудшения отношений между ЕС и США после прихода в Белый дом Дональда Трампа в Брюсселе заговорили о необходимости улучшить отношения с Пекином.
Накануне проведения саммита ЕС-Китай, который знаменует 50 лет установления дипломатических отношений, Пекин ввел окончательные пошлины на импорт бренди из ЕС. Также появлялась информация, что китайская сторона намерена отменить и второй день саммита.
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