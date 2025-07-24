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Глава ЕК оценила объем товарооборота между ЕС и Китаем

Глава ЕК оценила объем товарооборота между ЕС и Китаем - 24.07.2025, ПРАЙМ

Глава ЕК оценила объем товарооборота между ЕС и Китаем

Товарооборот между ЕС и Китаем превышает 2 миллиарда евро в день, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече в четверг в Пекине с китайским... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T08:06+0300

2025-07-24T08:06+0300

2025-07-24T08:06+0300

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си цзиньпин

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БРЮССЕЛЬ, 24 июл – ПРАЙМ. Товарооборот между ЕС и Китаем превышает 2 миллиарда евро в день, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече в четверг в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином в рамках саммита ЕС-КНР. "Сегодня Европа и Китай - две из трёх крупнейших экономических и торговых держав мира. И наши отношения - одни из самых важных и значимых. По общему объёму торговли ЕС является крупнейшим торговым партнёром Китая, а Китай - третьим. Наш двусторонний товарооборот сейчас превышает 2 миллиарда евро в день", - сказала глава Еврокомиссии. При этом она признала наличие "дисбаланса" в торговле между Европой и Китаем и призвала сделать ее "более устойчивой и взаимовыгодной". "Китаю и Европе крайне важно признать наши обеспокоенности и предложить реальные решения", - подчеркнула Фон дер Ляйен. Последние годы отношения ЕС с КНР омрачались так называемыми "торговыми войнами": Брюссель и Пекин обвиняют друг друга в нарушении принципов прозрачной и конкурентной торговли, вводят взаимные пошлины на импортируемые товары, подают жалобы в структуры ВТО. При этом на фоне ухудшения отношений между ЕС и США после прихода в Белый дом Дональда Трампа в Брюсселе заговорили о необходимости улучшить отношения с Пекином. Накануне проведения саммита ЕС-Китай, который знаменует 50 лет установления дипломатических отношений, Пекин ввел окончательные пошлины на импорт бренди из ЕС. Также появлялась информация, что китайская сторона намерена отменить и второй день саммита.

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мировая экономика, россия, китай, пекин, европа, урсула фон дер ляйен, си цзиньпин, дональд трамп, ес, вто