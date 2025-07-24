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Суд признал неконституционным указ Трампа об ограничении выдачи гражданства - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Суд признал неконституционным указ Трампа об ограничении выдачи гражданства
Суд признал неконституционным указ Трампа об ограничении выдачи гражданства - 24.07.2025, ПРАЙМ
Суд признал неконституционным указ Трампа об ограничении выдачи гражданства
Апелляционный суд США по девятому федеральному округу признал неконституционным указ президента Штатов Дональда Трампа, ограничивающий предоставление... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T11:41+0300
2025-07-24T11:41+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Апелляционный суд США по девятому федеральному округу признал неконституционным указ президента Штатов Дональда Трампа, ограничивающий предоставление американского гражданства по праву рождения. Ранее Верховный суд США ограничил федеральных судей в возможности широкого освобождения от исполнения указа Трампа, который запретил гражданство по рождению для тех, чьи родители находятся в Штатах нелегально или временно. "Мы рассматриваем вопрос о том, является ли данный исполнительный указ конституционным и юридически действительным. Мы приходим к выводу, что исполнительный указ юридически недействителен, поскольку он противоречит четко изложенному тексту четырнадцатой поправки (к конституции США - ред.), по которой гражданство предоставляется "всем лицам, рожденным в Соединенных Штатах и подпадающим под юрисдикцию оных", - говорится в документе. Согласно этому решению, суд Сиэтла, заблокировав указ, не превысил полномочия. По данным телеканала CNN, апелляционный суд США впервые в полной мере признал указ Трампа неконституционным. Госдеп ведет настоящую борьбу с "туризмом для деторождения", предупреждая женщин не въезжать в страну с этой целью под угрозой дальнейших ограничений. Суды в США пытаются запрещать действие указов Трампа, но Белый дом считает, что тем самым инстанции пытаются приравнять себя в полномочиях ко всенародно избранному президенту, ограничивать возможности которого может только Верховный суд.
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общество , сша, дональд трамп, верховный суд, cnn
Политика, Общество , США, Дональд Трамп, Верховный суд, CNN
11:41 24.07.2025
 
Суд признал неконституционным указ Трампа об ограничении выдачи гражданства

Суд США признал неконституционным указ Трампа об ограничении выдачи гражданства

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк% Президент США Дональд Трамп
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Апелляционный суд США по девятому федеральному округу признал неконституционным указ президента Штатов Дональда Трампа, ограничивающий предоставление американского гражданства по праву рождения.
Ранее Верховный суд США ограничил федеральных судей в возможности широкого освобождения от исполнения указа Трампа, который запретил гражданство по рождению для тех, чьи родители находятся в Штатах нелегально или временно.
"Мы рассматриваем вопрос о том, является ли данный исполнительный указ конституционным и юридически действительным. Мы приходим к выводу, что исполнительный указ юридически недействителен, поскольку он противоречит четко изложенному тексту четырнадцатой поправки (к конституции США - ред.), по которой гражданство предоставляется "всем лицам, рожденным в Соединенных Штатах и подпадающим под юрисдикцию оных", - говорится в документе.
Согласно этому решению, суд Сиэтла, заблокировав указ, не превысил полномочия.
По данным телеканала CNN, апелляционный суд США впервые в полной мере признал указ Трампа неконституционным.
Госдеп ведет настоящую борьбу с "туризмом для деторождения", предупреждая женщин не въезжать в страну с этой целью под угрозой дальнейших ограничений. Суды в США пытаются запрещать действие указов Трампа, но Белый дом считает, что тем самым инстанции пытаются приравнять себя в полномочиях ко всенародно избранному президенту, ограничивать возможности которого может только Верховный суд.
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