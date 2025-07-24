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Суд признал неконституционным указ Трампа об ограничении выдачи гражданства

Суд признал неконституционным указ Трампа об ограничении выдачи гражданства - 24.07.2025, ПРАЙМ

Суд признал неконституционным указ Трампа об ограничении выдачи гражданства

Апелляционный суд США по девятому федеральному округу признал неконституционным указ президента Штатов Дональда Трампа, ограничивающий предоставление... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T11:41+0300

2025-07-24T11:41+0300

2025-07-24T11:41+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Апелляционный суд США по девятому федеральному округу признал неконституционным указ президента Штатов Дональда Трампа, ограничивающий предоставление американского гражданства по праву рождения. Ранее Верховный суд США ограничил федеральных судей в возможности широкого освобождения от исполнения указа Трампа, который запретил гражданство по рождению для тех, чьи родители находятся в Штатах нелегально или временно. "Мы рассматриваем вопрос о том, является ли данный исполнительный указ конституционным и юридически действительным. Мы приходим к выводу, что исполнительный указ юридически недействителен, поскольку он противоречит четко изложенному тексту четырнадцатой поправки (к конституции США - ред.), по которой гражданство предоставляется "всем лицам, рожденным в Соединенных Штатах и подпадающим под юрисдикцию оных", - говорится в документе. Согласно этому решению, суд Сиэтла, заблокировав указ, не превысил полномочия. По данным телеканала CNN, апелляционный суд США впервые в полной мере признал указ Трампа неконституционным. Госдеп ведет настоящую борьбу с "туризмом для деторождения", предупреждая женщин не въезжать в страну с этой целью под угрозой дальнейших ограничений. Суды в США пытаются запрещать действие указов Трампа, но Белый дом считает, что тем самым инстанции пытаются приравнять себя в полномочиях ко всенародно избранному президенту, ограничивать возможности которого может только Верховный суд.

https://1prime.ru/20250723/tramp-859809974.html

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общество , сша, дональд трамп, верховный суд, cnn