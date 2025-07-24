https://1prime.ru/20250724/tsb--859880916.html
ЦБ обсудит возможность создавать ПИФы для инвестиций в криптовалюту
ЦБ обсудит возможность создавать ПИФы для инвестиций в криптовалюту - 24.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ обсудит возможность создавать ПИФы для инвестиций в криптовалюту
Банк России в 2026 году обсудит с участниками рынка возможность для управляющих компаний создавать паевые инвестиционные фонды (ПИФы) для квалифицированных... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T13:35+0300
2025-07-24T13:35+0300
2025-07-24T13:39+0300
банк россии
финансы
банки
россия
рф
науфор
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - ПРАЙМ. Банк России в 2026 году обсудит с участниками рынка возможность для управляющих компаний создавать паевые инвестиционные фонды (ПИФы) для квалифицированных инвесторов для инвестиций в криптовалюту, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова. По ее словам, ЦБ РФ видит соответствующий запрос от участников рынка. "Ровно такие же идеи мы слышали от брокерского сообщества, и в отличие от рынка коллективных инвестиций, там ограничений нормативных нет, и они получили такую возможность. Но мы видим, что инвесторы пока не сильно среагировали, и хайп этот больше у финансовых организаций, чем у инвесторов, на которых вы рассчитываете. Поэтому мы в этом направлении, конечно же, будем думать, но нам кажется, что это все-таки не главная проблема недостатка инвестиционных стратегий на рынке коллективных инвесторов", - сказала она, выступая на конференции НАУФОР "Рынок коллективных инвестиций 2025". Банк России в мае опубликовал документ, закрепляющий право квалифицированных инвесторов на сделки с производными финансовыми инструментами на криптовалюты. При этом регулятор по-прежнему не рекомендует финансовым организациям и их клиентам инвестировать непосредственно в криптовалюты. "В целом мы дискуссию прошли и решение приняли, что эти инструменты - расчетные с криптой - приемлемы для квалифицированных инвесторов. Управляющие компании оказались изначально в немножко другой ситуации - запрет этот был прописан напрямую в нормативном акте. Поэтому, если для остальных было достаточно информационного письма, то здесь нам нужны поправки в нормативный акт", - уточнила она журналистам в кулуарах конференции. Нормативное планирование ЦБ РФ идет на год вперед, план был утвержден и опубликован в начале года, напомнила Шишлянникова. "К сожалению, у нас нет возможности расширять этот план. Поэтому мы вернемся к этому обсуждению, а именно к подготовке проекта нормативного акта и обсуждению его с рынком вернемся в следующем году", - сказала она. "Банк России в лице председателя заявил, что расчетные инструменты, привязанные к криптовалютам, являются допустимыми для квалифицированных инвесторов. Поэтому в этой части мы уже прошли развилку, и мы будем готовы соответственно отразить это в нормативном регулировании, закрепив, что такие инструменты являются допустимыми для "квальных" фондов (фонды для квалифицированных инвесторов - ред.)", - уточнила Шишлянникова.
https://1prime.ru/20250724/tsb-859874019.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_076f20c1e957000c97ad9d90f25c4b3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, рф, науфор, банк россии
Банк России, Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, НАУФОР, Банк России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - ПРАЙМ. Банк России в 2026 году обсудит с участниками рынка возможность для управляющих компаний создавать паевые инвестиционные фонды (ПИФы) для квалифицированных инвесторов для инвестиций в криптовалюту, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова.
По ее словам, ЦБ РФ видит соответствующий запрос от участников рынка. "Ровно такие же идеи мы слышали от брокерского сообщества, и в отличие от рынка коллективных инвестиций, там ограничений нормативных нет, и они получили такую возможность. Но мы видим, что инвесторы пока не сильно среагировали, и хайп этот больше у финансовых организаций, чем у инвесторов, на которых вы рассчитываете. Поэтому мы в этом направлении, конечно же, будем думать, но нам кажется, что это все-таки не главная проблема недостатка инвестиционных стратегий на рынке коллективных инвесторов", - сказала она, выступая на конференции НАУФОР "Рынок коллективных инвестиций 2025".
Банк России в мае опубликовал документ, закрепляющий право квалифицированных инвесторов на сделки с производными финансовыми инструментами на криптовалюты. При этом регулятор по-прежнему не рекомендует финансовым организациям и их клиентам инвестировать непосредственно в криптовалюты.
"В целом мы дискуссию прошли и решение приняли, что эти инструменты - расчетные с криптой - приемлемы для квалифицированных инвесторов. Управляющие компании оказались изначально в немножко другой ситуации - запрет этот был прописан напрямую в нормативном акте. Поэтому, если для остальных было достаточно информационного письма, то здесь нам нужны поправки в нормативный акт", - уточнила она журналистам в кулуарах конференции.
Нормативное планирование ЦБ РФ идет на год вперед, план был утвержден и опубликован в начале года, напомнила Шишлянникова. "К сожалению, у нас нет возможности расширять этот план. Поэтому мы вернемся к этому обсуждению, а именно к подготовке проекта нормативного акта и обсуждению его с рынком вернемся в следующем году", - сказала она.
"Банк России в лице председателя заявил, что расчетные инструменты, привязанные к криптовалютам, являются допустимыми для квалифицированных инвесторов. Поэтому в этой части мы уже прошли развилку, и мы будем готовы соответственно отразить это в нормативном регулировании, закрепив, что такие инструменты являются допустимыми для "квальных" фондов (фонды для квалифицированных инвесторов - ред.)", - уточнила Шишлянникова.
ЦБ зафиксировал рост объема операций через СБП