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ЦБ зафиксировал рост объема операций через СБП

ЦБ зафиксировал рост объема операций через СБП - 24.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал рост объема операций через СБП

Объем операций через Систему быстрых платежей (СБП) во втором квартале 2025 года вырос в 1,6 раза в годовом выражении, до 24,8 триллиона рублей, а число таких... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T11:56+0300

2025-07-24T11:56+0300

2025-07-24T11:56+0300

банк россии

финансы

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Объем операций через Систему быстрых платежей (СБП) во втором квартале 2025 года вырос в 1,6 раза в годовом выражении, до 24,8 триллиона рублей, а число таких операций увеличилось в 1,5 раза, до 4,6 миллиарда, говорится в материалах Банка России. "Всего, по данным Банка России, в II квартале 2025 года через СБП прошло 4,6 миллиарда операций на сумму 24,8 триллиона рублей... Количество и сумма операций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились в 1,5 и 1,6 раза соответственно", - сообщает регулятор. По данным ЦБ, почти треть из таких операций приходится на оплату товаров и услуг. "Ежедневно торговые и сервисные компании принимают через СБП в среднем 15 миллионов платежей. По-прежнему активнее других этот способ оплаты подключают малые предприятия. С СБП работает треть таких компаний", - подчеркивается в материалах. Также указывается, что количество компаний, которые подключили оплату через СБП, к концу второго квартала превысило 2,5 миллиона. "Их клиенты с апреля по июнь оплатили таким образом покупки на общую сумму 2,2 триллиона рублей. Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметили в ЦБ. По данным регулятора, возросли также количество (в 1,5 раза) и сумма (в 1,4 раза) выплат, которые граждане получили через СБП от страховых компаний, брокеров и других юридических лиц, в том числе в виде кешбэка.

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финансы, россия