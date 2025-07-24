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ЦБ рассказал, когда заработает быстрый перевод ценных бумаг - 24.07.2025, ПРАЙМ
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ЦБ рассказал, когда заработает быстрый перевод ценных бумаг
ЦБ рассказал, когда заработает быстрый перевод ценных бумаг - 24.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ рассказал, когда заработает быстрый перевод ценных бумаг
Быстрые переводы ценных бумаг для физических лиц между брокерскими счетами полноценно смогут заработать после 1 сентября 2026 года, заявил директор департамента | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T14:45+0300
2025-07-24T14:46+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - ПРАЙМ. Быстрые переводы ценных бумаг для физических лиц между брокерскими счетами полноценно смогут заработать после 1 сентября 2026 года, заявил директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин. "Планируется, что все эти сервисы в отношении me2me-переводов (между своими счетами - ред.) по физическим лицам мы сможем запустить уже после 1 сентября 2026 года. Сроки достаточно ограниченные, но надеюсь, что мы вместе с вами справимся", - сказал он, выступая на конференции НАУФОР "Рынок коллективных инвестиций 2025". По его словам, Центробанк видит большой запрос клиентов на быстрый перевод ценных бумаг между депозитариями: всем клиентам хочется ценные бумаги переводить так же, как и денежные средства, практически в режиме онлайн. "И мы это очень хорошо видим, когда клиент перебрасывает портфели в биржевом стакане, что вызывает с одной стороны удивление, с другой - понимание, потому что клиенту нужно быстро перевести, а если захотеть перевести между депозитариями, то нужно заполнить одно поручение на списание, поручение на зачисление", - подчеркнул Пронин. Сотрудники ЦБ РФ попытались пройти через эту процедуру. "Оказалось, что заполнить поручения - это то еще упражнение. Вы потратите на это пару часов, справитесь, но не факт, что оно пройдет. Некоторые депозитарии оказывают услугу по заполнению поручений. Представьте, вы приходите в банк, и он вам "за денежку" оказывает услугу по заполнению платежки. Кажется это сюрреализмом каким-то", - отметил он. "Поэтому точно нужно сделать так, чтобы междепозитарные переводы работали максимально быстро, особенно то что касается розничных инвесторов. В этом смысле мы готовим ряд изменений", - отметил Пронин. "Первое изменение, которое на уровне закона уже прошло, дает возможность при междепозитарных переводах, в первую очередь при me2me-переводах, отказаться от встречного поручения на зачисление, что уже будет упрощением. Далее на уровне подзаконных актов будем серьезно упрощать процесс переводов, включая стандартизацию и установление требований к максимальному времени проведения междепозитарного перевода", - сказал он. Технологической основой в первую очередь можно рассматривать сервис, который создают Московская биржа и Национальный расчетный депозитарий (НРД), продолжил Пронин. "В первую очередь, эти нововведения будут касаться me2me-переводов в отношении физических лиц, в отношении тех бумаг, которые в первую очередь торгуются на бирже. В дальнейшем, по мере того как мы сможем это нововведение запустить и протестировать, будем плавно переходить к тому, чтобы можно было переводить портфели и юридических лиц, и, возможно, перевод делать от клиента к юридическому лицу, управляющему и так далее", - сказал он.
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финансы, банки, науфор
Банк России, Финансы, Банки, НАУФОР
14:45 24.07.2025 (обновлено: 14:46 24.07.2025)
 
ЦБ рассказал, когда заработает быстрый перевод ценных бумаг

ЦБ: быстрые переводы ценных бумаг смогут заработать после 1 сентября 2026 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - ПРАЙМ. Быстрые переводы ценных бумаг для физических лиц между брокерскими счетами полноценно смогут заработать после 1 сентября 2026 года, заявил директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин.
"Планируется, что все эти сервисы в отношении me2me-переводов (между своими счетами - ред.) по физическим лицам мы сможем запустить уже после 1 сентября 2026 года. Сроки достаточно ограниченные, но надеюсь, что мы вместе с вами справимся", - сказал он, выступая на конференции НАУФОР "Рынок коллективных инвестиций 2025".
По его словам, Центробанк видит большой запрос клиентов на быстрый перевод ценных бумаг между депозитариями: всем клиентам хочется ценные бумаги переводить так же, как и денежные средства, практически в режиме онлайн.
"И мы это очень хорошо видим, когда клиент перебрасывает портфели в биржевом стакане, что вызывает с одной стороны удивление, с другой - понимание, потому что клиенту нужно быстро перевести, а если захотеть перевести между депозитариями, то нужно заполнить одно поручение на списание, поручение на зачисление", - подчеркнул Пронин.
Сотрудники ЦБ РФ попытались пройти через эту процедуру. "Оказалось, что заполнить поручения - это то еще упражнение. Вы потратите на это пару часов, справитесь, но не факт, что оно пройдет. Некоторые депозитарии оказывают услугу по заполнению поручений. Представьте, вы приходите в банк, и он вам "за денежку" оказывает услугу по заполнению платежки. Кажется это сюрреализмом каким-то", - отметил он.
"Поэтому точно нужно сделать так, чтобы междепозитарные переводы работали максимально быстро, особенно то что касается розничных инвесторов. В этом смысле мы готовим ряд изменений", - отметил Пронин.
"Первое изменение, которое на уровне закона уже прошло, дает возможность при междепозитарных переводах, в первую очередь при me2me-переводах, отказаться от встречного поручения на зачисление, что уже будет упрощением. Далее на уровне подзаконных актов будем серьезно упрощать процесс переводов, включая стандартизацию и установление требований к максимальному времени проведения междепозитарного перевода", - сказал он.
Технологической основой в первую очередь можно рассматривать сервис, который создают Московская биржа и Национальный расчетный депозитарий (НРД), продолжил Пронин.
"В первую очередь, эти нововведения будут касаться me2me-переводов в отношении физических лиц, в отношении тех бумаг, которые в первую очередь торгуются на бирже. В дальнейшем, по мере того как мы сможем это нововведение запустить и протестировать, будем плавно переходить к тому, чтобы можно было переводить портфели и юридических лиц, и, возможно, перевод делать от клиента к юридическому лицу, управляющему и так далее", - сказал он.
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
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