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Си Цзиньпин призвал Китай и ЕС укреплять сотрудничество
Си Цзиньпин призвал Китай и ЕС укреплять сотрудничество - 24.07.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин призвал Китай и ЕС укреплять сотрудничество
Китай и ЕС должны укреплять сотрудничество и взаимное доверие на фоне сложной международной обстановки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T07:28+0300
2025-07-24T07:28+0300
2025-07-24T07:28+0300
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ПЕКИН, 24 июл - ПРАЙМ. Китай и ЕС должны укреплять сотрудничество и взаимное доверие на фоне сложной международной обстановки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
В четверг Си Цзиньпин провел встречу с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в рамках 25-го саммита КНР-ЕС в Пекине.
"Чем сложнее и серьезнее становится международная ситуация, тем больше Китай и ЕС должны укреплять взаимодействие, укреплять взаимное доверие и углублять сотрудничество, чтобы обеспечить миру большую стабильность и уверенность посредством стабильных и здоровых отношений между КНР и ЕС", - приводит слова Си Цзиньпина МИД КНР.
Глава КНР также заявил, что руководство Китая и ЕС в условиях международной турбулентности должно продемонстрировать свою дальновидность и ответственность, сделав правильный стратегический выбор, отвечающий ожиданиям людей.
Юбилейный саммит КНР-ЕС проходит на фоне сложных противоречий в торговле, которые обострились в отношениях Пекина и Брюсселя за последний год. Издание Politico ранее отмечало, что саммит станет скорее символическим, чем содержательным и результативным на фоне имеющихся торговых споров между сторонами. По данным газеты, Брюссель и Пекин не планируют публиковать совместное заявление по итогам саммита, а ограничатся лишь пресс-релизом.
В 2024 году между Китаем и ЕС произошло несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". ЕС 29 октября окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составляют до 35,3%.
Министерство коммерции КНР в начале октября прошлого года, в свою очередь, заявило, что Китай с 11 октября вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Решение было принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Ранее в июле этого года власти Китая объявили о введении сроком на пять лет антидемпинговых пошлин в отношении импортируемого бренди, произведенного в Евросоюзе.
Кроме того, летом прошлого года китайская сторона начала антисубсидиарное расследование в отношении импортируемой из ЕС молочной продукции, которое должно завершиться до 21 августа 2025 года. В июне этого года китайские власти на полгода, до 16 декабря, продлили антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из ЕС.
Негативно на отношения Пекина и Брюсселя влияет и включение китайских компаний в пакеты антироссийских санкций. Совет Евросоюза в минувшую пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, среди них 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.
Власти КНР сделали ЕС серьезное представление за включение компаний Китая в пакет санкций. В китайском министерстве коммерции заявили, что включение финансовых учреждений КНР в пакет антироссийских санкций негативно влияет на торговые отношения Китая и Евросоюза.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Пекин, Си Цзиньпин, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, ЕС, МИД КНР, МИД Китая
Си Цзиньпин призвал Китай и ЕС укреплять сотрудничество
Си Цзиньпин: Китай и ЕС должны укреплять сотрудничество и взаимное доверие
ПЕКИН, 24 июл - ПРАЙМ. Китай и ЕС должны укреплять сотрудничество и взаимное доверие на фоне сложной международной обстановки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
В четверг Си Цзиньпин провел встречу с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в рамках 25-го саммита КНР-ЕС в Пекине.
"Чем сложнее и серьезнее становится международная ситуация, тем больше Китай и ЕС должны укреплять взаимодействие, укреплять взаимное доверие и углублять сотрудничество, чтобы обеспечить миру большую стабильность и уверенность посредством стабильных и здоровых отношений между КНР и ЕС", - приводит слова Си Цзиньпина МИД КНР.
Глава КНР также заявил, что руководство Китая и ЕС в условиях международной турбулентности должно продемонстрировать свою дальновидность и ответственность, сделав правильный стратегический выбор, отвечающий ожиданиям людей.
Юбилейный саммит КНР-ЕС проходит на фоне сложных противоречий в торговле, которые обострились в отношениях Пекина и Брюсселя за последний год. Издание Politico ранее отмечало, что саммит станет скорее символическим, чем содержательным и результативным на фоне имеющихся торговых споров между сторонами. По данным газеты, Брюссель и Пекин не планируют публиковать совместное заявление по итогам саммита, а ограничатся лишь пресс-релизом.
В 2024 году между Китаем и ЕС произошло несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". ЕС 29 октября окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составляют до 35,3%.
Министерство коммерции КНР в начале октября прошлого года, в свою очередь, заявило, что Китай с 11 октября вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Решение было принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Ранее в июле этого года власти Китая объявили о введении сроком на пять лет антидемпинговых пошлин в отношении импортируемого бренди, произведенного в Евросоюзе.
Кроме того, летом прошлого года китайская сторона начала антисубсидиарное расследование в отношении импортируемой из ЕС молочной продукции, которое должно завершиться до 21 августа 2025 года. В июне этого года китайские власти на полгода, до 16 декабря, продлили антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из ЕС.
Негативно на отношения Пекина и Брюсселя влияет и включение китайских компаний в пакеты антироссийских санкций. Совет Евросоюза в минувшую пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, среди них 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.
Власти КНР сделали ЕС серьезное представление за включение компаний Китая в пакет санкций. В китайском министерстве коммерции заявили, что включение финансовых учреждений КНР в пакет антироссийских санкций негативно влияет на торговые отношения Китая и Евросоюза.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.