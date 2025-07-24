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Туристы из России не отказываются от туров в Таиланд, сообщили туроператоры - 24.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Туристы из России не отказываются от туров в Таиланд, сообщили туроператоры
Туристы из России не отказываются от туров в Таиланд, сообщили туроператоры - 24.07.2025, ПРАЙМ
Туристы из России не отказываются от туров в Таиланд, сообщили туроператоры
Туристы из России не отказываются от туров в Таиланд в связи с конфликтом на границе с Камбоджей, сообщили РИА Новости опрошенные представители туротрасли. | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T10:24+0300
2025-07-24T10:57+0300
экономика
туризм
бизнес
россия
таиланд
камбоджа
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Туристы из России не отказываются от туров в Таиланд в связи с конфликтом на границе с Камбоджей, сообщили РИА Новости опрошенные представители туротрасли.Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром в четверг. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд произвел авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, передает местное издание Nation."У нас нет отказов. Ситуация обострения наблюдается уже не первые недели. Но Таиланд - это островное государство и риска, и угрозы туристам в самых популярных курортах, конечно же, нет", - сказал глава туроператора Space Travel Артур Мурадян.В пресс-службе туроператора "Интурист" также сообщили, что отказов от туров в Таиланд не получали."По нашей статистике, отказов от уже забронированных туров в Таиланд или переносов дат путешествий не наблюдается. Стоит отметить, конфликт между Камбоджей и Таиландом давний и периодически накаляется вновь. Затрагиваемые территории расположены далеко от выбираемых туристами курортов", - прокомментировала руководитель международных проектов "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина.
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туризм, бизнес, россия, таиланд, камбоджа, интурист
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТАИЛАНД, КАМБОДЖА, Интурист
10:24 24.07.2025 (обновлено: 10:57 24.07.2025)
 
Туристы из России не отказываются от туров в Таиланд, сообщили туроператоры

Туроператоры: россияне не отказываются от туров в Таиланд из-за конфликта с Камбоджей

© Unsplash/Bradley PrenticeБангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
© Unsplash/Bradley Prentice
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Туристы из России не отказываются от туров в Таиланд в связи с конфликтом на границе с Камбоджей, сообщили РИА Новости опрошенные представители туротрасли.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром в четверг. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд произвел авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, передает местное издание Nation.
"У нас нет отказов. Ситуация обострения наблюдается уже не первые недели. Но Таиланд - это островное государство и риска, и угрозы туристам в самых популярных курортах, конечно же, нет", - сказал глава туроператора Space Travel Артур Мурадян.
В пресс-службе туроператора "Интурист" также сообщили, что отказов от туров в Таиланд не получали.
"По нашей статистике, отказов от уже забронированных туров в Таиланд или переносов дат путешествий не наблюдается. Стоит отметить, конфликт между Камбоджей и Таиландом давний и периодически накаляется вновь. Затрагиваемые территории расположены далеко от выбираемых туристами курортов", - прокомментировала руководитель международных проектов "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина.
Таиланд, Бангкок - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
Туристы из России в Таиланде находятся в полной безопасности, заявили в РСТ
09:46
 
ЭкономикаТуризмБизнесРОССИЯТАИЛАНДКАМБОДЖАИнтурист
 
 
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