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ЦБ Турции снизил ключевую ставку - 24.07.2025, ПРАЙМ
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ЦБ Турции снизил ключевую ставку
ЦБ Турции снизил ключевую ставку - 24.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ Турции снизил ключевую ставку
Центральный банк Турции в четверг снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 43%, сообщил регулятор. | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T14:17+0300
2025-07-24T14:17+0300
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СТАМБУЛ, 24 июл - ПРАЙМ. Центральный банк Турции в четверг снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 43%, сообщил регулятор. "Совет по финансовой политике решил снизить ключевую ставку с 46 до 43 процентов", - говорится в заявлении. Турецкий ЦБ начал активно повышать ключевую ставку в июне 2023 года: тогда она выросла почти вдвое, до 15%. Затем регулятор увеличивал ее постепенно, пока она не достигла пика в 50% в марте прошлого года. На этом уровне ставка продержалась почти до конца года. Перед самым новым годом ЦБ снизил ее до 47,5%. Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она каждый месяц опускалась, пока не достигла 35,41% в мае текущего года. Инфляция в Турции в июне составила 1,37% и в годовом исчислении снизилась до 35,05%.
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банки, финансы, турция
Экономика, Банки, Финансы, ТУРЦИЯ
14:17 24.07.2025
 
ЦБ Турции снизил ключевую ставку

ЦБ Турции снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 43%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СТАМБУЛ, 24 июл - ПРАЙМ. Центральный банк Турции в четверг снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 43%, сообщил регулятор.
"Совет по финансовой политике решил снизить ключевую ставку с 46 до 43 процентов", - говорится в заявлении.
Турецкий ЦБ начал активно повышать ключевую ставку в июне 2023 года: тогда она выросла почти вдвое, до 15%. Затем регулятор увеличивал ее постепенно, пока она не достигла пика в 50% в марте прошлого года. На этом уровне ставка продержалась почти до конца года. Перед самым новым годом ЦБ снизил ее до 47,5%.
Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она каждый месяц опускалась, пока не достигла 35,41% в мае текущего года. Инфляция в Турции в июне составила 1,37% и в годовом исчислении снизилась до 35,05%.
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
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