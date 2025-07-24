https://1prime.ru/20250724/ukraina--859893589.html

"На двух стульях". СМИ раскрыли позицию Киева на стамбульских переговорах

"На двух стульях". СМИ раскрыли позицию Киева на стамбульских переговорах - 24.07.2025, ПРАЙМ

"На двух стульях". СМИ раскрыли позицию Киева на стамбульских переговорах

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной не привел к значительным результатам, что связано с двуличием и нерешительностью украинского правительства,... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T17:43+0300

2025-07-24T17:43+0300

2025-07-24T17:43+0300

политика

украина

запад

киев

владимир мединский

россия

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Третий раунд переговоров между Россией и Украиной не привел к значительным результатам, что связано с двуличием и нерешительностью украинского правительства, сообщает издание Strategic Culture."Украинское правительство продолжает пытаться усидеть на двух стульях, колеблясь между военными требованиями к Западу и уклончивой позицией на переговорах", — сказано в материале.Издание указывает, что после встреч 16 мая и 2 июня российская делегация вновь столкнулась с нерешительностью украинской стороны. Хотя возможность проведения четвертой встречи остается, путь к политическому разрешению конфликта выглядит затруднительным и продолжительным.В среду в Стамбуле состоялась третья встреча между Россией и Украиной, которая длилась около часа. По итогам переговоров председатель российской делегации Владимир Мединский сообщил, что все гуманитарные соглашения, достигнутые во время второго раунда, были выполнены.

https://1prime.ru/20250724/rada-859856459.html

украина

запад

киев

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украина, запад, киев, владимир мединский, россия