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В Европарламенте рассказали, почему Украина не получила транш помощи от ЕС

В Европарламенте рассказали, почему Украина не получила транш помощи от ЕС - 24.07.2025, ПРАЙМ

В Европарламенте рассказали, почему Украина не получила транш помощи от ЕС

Украина не получила транш помощи от Евросоюза в рамках инструмента Ukraine Facility из-за провалов в осуществлении реформ, заявил депутат Европарламента Даниэль | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T09:20+0300

2025-07-24T09:20+0300

2025-07-24T09:20+0300

экономика

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Украина не получила транш помощи от Евросоюза в рамках инструмента Ukraine Facility из-за провалов в осуществлении реформ, заявил депутат Европарламента Даниэль Фройнд. В июне издание "Экономическая правда" сообщало, что Украина может лишиться полутора миллиардов евро помощи от Евросоюза из-за ряда проваленных реформ. "Впервые они не достигли нужных этапов (по реформам - ред.), поэтому некоторые выплаты не были произведены в срок", - приводит издание Politico слова депутата. Фройнд добавил, что речь идет об отсрочке выплат. Газета не уточняет размер транша, которого лишился Киев. Евродепутат, который недавно побывал на Украине, указал на то, что там царят мрачные настроения. "У них (украинских чиновников - ред.) сложилось впечатление, что правительство на самом деле не осуществляет реформы", - подчеркнул Фройнд.

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украина, киев, ес, politico