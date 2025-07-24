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"Очень быстро". Запад все-таки решил помочь России завершить спецоперацию - 24.07.2025, ПРАЙМ
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"Очень быстро". Запад все-таки решил помочь России завершить спецоперацию
"Очень быстро". Запад все-таки решил помочь России завершить спецоперацию - 24.07.2025, ПРАЙМ
"Очень быстро". Запад все-таки решил помочь России завершить спецоперацию
Из-за решения Владимира Зеленского об ограничении независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП западные страны сократят финансирование Украины,... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T20:21+0300
2025-07-24T20:26+0300
политика
запад
финансовая помощь для украины
владимир зеленский
мнение
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Из-за решения Владимира Зеленского об ограничении независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП западные страны сократят финансирование Украины, утверждается в публикации Strategic Culture.Как отмечают авторы статьи, европейские налогоплательщики оплачивают около двух третей украинских госрасходов. При этом предсказывается, что дальнейшее финансирование прокси-войны на Украине, скорее всего, теперь "начнет очень быстро таять".Решение Зеленского в отношении антикоррупционных органов, говорится в статье, заставило западные страны взглянуть на действия украинского руководства другими глазами и обеспокоиться, как оправдать миллиарды, идущие на Украину.
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запад, финансовая помощь для украины, владимир зеленский, мнение
Политика, ЗАПАД, финансовая помощь для Украины, Владимир Зеленский, мнение
20:21 24.07.2025 (обновлено: 20:26 24.07.2025)
 
"Очень быстро". Запад все-таки решил помочь России завершить спецоперацию

SC: после принятия закона о НАБУ и САП Запад сократит финансирование Украины

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Из-за решения Владимира Зеленского об ограничении независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП западные страны сократят финансирование Украины, утверждается в публикации Strategic Culture.
Как отмечают авторы статьи, европейские налогоплательщики оплачивают около двух третей украинских госрасходов. При этом предсказывается, что дальнейшее финансирование прокси-войны на Украине, скорее всего, теперь "начнет очень быстро таять".
Решение Зеленского в отношении антикоррупционных органов, говорится в статье, заставило западные страны взглянуть на действия украинского руководства другими глазами и обеспокоиться, как оправдать миллиарды, идущие на Украину.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
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ПолитикаЗАПАДфинансовая помощь для УкраиныВладимир Зеленскиймнение
 
 
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