https://1prime.ru/20250724/ukraina-859897361.html

"Очень быстро". Запад все-таки решил помочь России завершить спецоперацию

"Очень быстро". Запад все-таки решил помочь России завершить спецоперацию - 24.07.2025, ПРАЙМ

"Очень быстро". Запад все-таки решил помочь России завершить спецоперацию

Из-за решения Владимира Зеленского об ограничении независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП западные страны сократят финансирование Украины,... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T20:21+0300

2025-07-24T20:21+0300

2025-07-24T20:26+0300

политика

запад

финансовая помощь для украины

владимир зеленский

мнение

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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Из-за решения Владимира Зеленского об ограничении независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП западные страны сократят финансирование Украины, утверждается в публикации Strategic Culture.Как отмечают авторы статьи, европейские налогоплательщики оплачивают около двух третей украинских госрасходов. При этом предсказывается, что дальнейшее финансирование прокси-войны на Украине, скорее всего, теперь "начнет очень быстро таять".Решение Зеленского в отношении антикоррупционных органов, говорится в статье, заставило западные страны взглянуть на действия украинского руководства другими глазами и обеспокоиться, как оправдать миллиарды, идущие на Украину.

https://1prime.ru/20250724/svo-859893454.html

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запад, финансовая помощь для украины, владимир зеленский, мнение