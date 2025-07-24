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Колумбийский университет выплатит 200 миллионов долларов штрафа

Колумбийский университет выплатит 200 миллионов долларов штрафа - 24.07.2025, ПРАЙМ

Колумбийский университет выплатит 200 миллионов долларов штрафа

Колумбийский университет Нью-Йорка выплатит 200 миллионов долларов штрафа государству и 20 миллионов долларов компенсации ставшим жертвами дискриминации... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T07:18+0300

2025-07-24T07:18+0300

2025-07-24T07:18+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Колумбийский университет Нью-Йорка выплатит 200 миллионов долларов штрафа государству и 20 миллионов долларов компенсации ставшим жертвами дискриминации сотрудникам-евреям, сообщил президент США Дональд Трамп. Во вторник Колумбийский университет в США сообщил, что принял дисциплинарные меры в отношении студентов, участвовавших в пропалестинских протестах, проведенных на территории университета. "Рад сообщить, что администрация Трампа достигла исторического соглашения с Колумбийским университетом. Он согласился выплатить штраф в размере 200 миллионов долларов правительству США за нарушение федерального закона, а также более 20 миллионов долларов своим сотрудникам-евреям, которые подверглись незаконным преследованиям и притеснениям", - написал Трамп на странице в собственной соцсети Truth Social. По словам Трампа, университет также согласился свернуть все программы "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), заменив их отбором обучающихся исключительно на основе личных заслуг. Трамп добавил, что аналогичный исход ждет многие университеты США, уличенные в том же, что и Колумбийский. В 2024 году по студгородкам американских университетов прокатилась волна пропалестинских протестов, которые сопровождались задержаниями, столкновениями с полицией и антиизраильскими демонстрантами. Ее причиной был вооруженный конфликт в секторе Газа. Основное требование протестующих к властям США - прекратить финансовую поддержку Израиля. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа предложила Колумбийскому университету добровольно согласиться на установление над вузом государственного надзора. В случае, если университет откажется принимать предложение администрации, спор придется разрешать в суде, что может закончиться для вуза введением еще более жестких условий со стороны правительства. Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и дальнейшей военной операцией Израиля в секторе Газа.

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мировая экономика, общество , сша, израиль, газа, дональд трамп