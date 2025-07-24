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Китай надеется, что Россия и Украина продолжат усилия по урегулированию - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Китай надеется, что Россия и Украина продолжат усилия по урегулированию
Китай надеется, что Россия и Украина продолжат усилия по урегулированию - 24.07.2025, ПРАЙМ
Китай надеется, что Россия и Украина продолжат усилия по урегулированию
Пекин надеется, что Москва и Киев продолжат прилагать усилия для политического урегулирования кризиса и продолжат способствовать деэскалации ситуации, заявил на | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T10:40+0300
2025-07-24T10:40+0300
политика
россия
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киев
украина
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ПЕКИН, 24 июл – ПРАЙМ. Пекин надеется, что Москва и Киев продолжат прилагать усилия для политического урегулирования кризиса и продолжат способствовать деэскалации ситуации, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа. Го Цзякунь подчеркнул, что китайская сторона приветствует новый раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом, а также достигнутый консенсус по гуманитарным вопросам, таким, как обмен пленными. "Китай поддерживает все усилия, способствующие миру, и надеется, что все стороны продолжат прилагать усилия для политического урегулирования кризиса и совместно продолжат способствовать смягчению ситуации", - сказал дипломат, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать результаты очередного раунда переговоров. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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россия, москва, киев, украина
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, Киев, УКРАИНА
10:40 24.07.2025
 
Китай надеется, что Россия и Украина продолжат усилия по урегулированию

МИД КНР: Пекин надеется, что Москва и Киев продолжат способствовать деэскалации

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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ПЕКИН, 24 июл – ПРАЙМ. Пекин надеется, что Москва и Киев продолжат прилагать усилия для политического урегулирования кризиса и продолжат способствовать деэскалации ситуации, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа.
Го Цзякунь подчеркнул, что китайская сторона приветствует новый раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом, а также достигнутый консенсус по гуманитарным вопросам, таким, как обмен пленными.
"Китай поддерживает все усилия, способствующие миру, и надеется, что все стороны продолжат прилагать усилия для политического урегулирования кризиса и совместно продолжат способствовать смягчению ситуации", - сказал дипломат, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать результаты очередного раунда переговоров.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Дворец Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
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Вчера, 19:24
 
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