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Грозовой ветер оставил без света 80 тысяч жителей Приамурья
Грозовой ветер оставил без света 80 тысяч жителей Приамурья - 24.07.2025, ПРАЙМ
Грозовой ветер оставил без света 80 тысяч жителей Приамурья
Грозовой ветер нарушил энергоснабжение свыше 80 тысяч жителей четырех муниципалитетов Амурской области, сообщает прокуратура региона. | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T06:51+0300
2025-07-24T06:51+0300
2025-07-24T06:51+0300
энергетика
экономика
россия
амурская область
белогорск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл - ПРАЙМ. Грозовой ветер нарушил энергоснабжение свыше 80 тысяч жителей четырех муниципалитетов Амурской области, сообщает прокуратура региона.
"Вследствие сильных порывов ветра на территории региона произошла аварийная ситуация на объекте электроэнергетики, в результате чего без света остаются около 81 тысячи жителей Белогорска, Свободного, Ромненского, Белогорского муниципальных округов", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство контролирует ход и сроки проведения ремонтно-восстановительных работ.
В среду региональный гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в связи с непогодой. Сообщалось, что с 24 по 27 июля территория Амурской области будет находиться на пути смещения серии циклонов. "Ожидается неустойчивый характер погоды с дождями от умеренных до сильных, местами грозы. При грозах местами не исключено шквалистое усиление ветра до 15-17 метров в секунду", - говорилось в сообщении.
В Белогорске Амурской области в четверг введен режим ЧС из-за отсутствия электроэнергии, воды и связи. Там уже ликвидируют последствия непогоды, сообщил мэр города Станислав Мелюков.
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россия, амурская область, белогорск
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, Амурская область, Белогорск
Грозовой ветер оставил без света 80 тысяч жителей Приамурья
В Амурской области более 80 тысяч человек остались без света из-за грозы
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл - ПРАЙМ. Грозовой ветер нарушил энергоснабжение свыше 80 тысяч жителей четырех муниципалитетов Амурской области, сообщает прокуратура региона.
"Вследствие сильных порывов ветра на территории региона произошла аварийная ситуация на объекте электроэнергетики, в результате чего без света остаются около 81 тысячи жителей Белогорска, Свободного, Ромненского, Белогорского муниципальных округов", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство контролирует ход и сроки проведения ремонтно-восстановительных работ.
В среду региональный гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в связи с непогодой. Сообщалось, что с 24 по 27 июля территория Амурской области будет находиться на пути смещения серии циклонов. "Ожидается неустойчивый характер погоды с дождями от умеренных до сильных, местами грозы. При грозах местами не исключено шквалистое усиление ветра до 15-17 метров в секунду", - говорилось в сообщении.
В Белогорске Амурской области в четверг введен режим ЧС из-за отсутствия электроэнергии, воды и связи. Там уже ликвидируют последствия непогоды, сообщил мэр города Станислав Мелюков.