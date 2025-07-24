https://1prime.ru/20250724/veter-859853073.html

Грозовой ветер оставил без света 80 тысяч жителей Приамурья

Грозовой ветер оставил без света 80 тысяч жителей Приамурья - 24.07.2025, ПРАЙМ

Грозовой ветер оставил без света 80 тысяч жителей Приамурья

Грозовой ветер нарушил энергоснабжение свыше 80 тысяч жителей четырех муниципалитетов Амурской области, сообщает прокуратура региона. | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T06:51+0300

2025-07-24T06:51+0300

2025-07-24T06:51+0300

энергетика

экономика

россия

амурская область

белогорск

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859853073.jpg?1753329092

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл - ПРАЙМ. Грозовой ветер нарушил энергоснабжение свыше 80 тысяч жителей четырех муниципалитетов Амурской области, сообщает прокуратура региона. "Вследствие сильных порывов ветра на территории региона произошла аварийная ситуация на объекте электроэнергетики, в результате чего без света остаются около 81 тысячи жителей Белогорска, Свободного, Ромненского, Белогорского муниципальных округов", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство контролирует ход и сроки проведения ремонтно-восстановительных работ. В среду региональный гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в связи с непогодой. Сообщалось, что с 24 по 27 июля территория Амурской области будет находиться на пути смещения серии циклонов. "Ожидается неустойчивый характер погоды с дождями от умеренных до сильных, местами грозы. При грозах местами не исключено шквалистое усиление ветра до 15-17 метров в секунду", - говорилось в сообщении. В Белогорске Амурской области в четверг введен режим ЧС из-за отсутствия электроэнергии, воды и связи. Там уже ликвидируют последствия непогоды, сообщил мэр города Станислав Мелюков.

амурская область

белогорск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, амурская область, белогорск