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Семьям погибших при крушении Ан-24 выплатят по миллиону рублей
Семьям погибших при крушении Ан-24 выплатят по миллиону рублей - 24.07.2025, ПРАЙМ
Семьям погибших при крушении Ан-24 выплатят по миллиону рублей
Семьям каждого из погибших при крушении Ан-24 жителей Хабаровского края выплатят по 1 миллиону рублей, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T16:17+0300
2025-07-24T16:17+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - ПРАЙМ. Семьям каждого из погибших при крушении Ан-24 жителей Хабаровского края выплатят по 1 миллиону рублей, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 "Ангара" не выходит на связь. Орлов отметил, что на воздушном судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. "Семьям каждого из погибших при крушении Ан-24 жителей Хабаровского края выплатим по 1 миллиону рублей", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Он отметил, что для оперативного решения вопросов помощи семьям погибших создан краевой штаб под его руководством.
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Общество , РОССИЯ, Хабаровский край, Тында, Благовещенск
Семьям погибших при крушении Ан-24 выплатят по миллиону рублей
Семьям погибших при крушении Ан-24 в Хабаровском крае выплатят по миллиону руб
ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - ПРАЙМ. Семьям каждого из погибших при крушении Ан-24 жителей Хабаровского края выплатят по 1 миллиону рублей, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 "Ангара" не выходит на связь. Орлов отметил, что на воздушном судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде.
"Семьям каждого из погибших при крушении Ан-24 жителей Хабаровского края выплатим по 1 миллиону рублей", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что для оперативного решения вопросов помощи семьям погибших создан краевой штаб под его руководством.
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