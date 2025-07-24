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Семьям погибших при крушении Ан-24 выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших при крушении Ан-24 выплатят по миллиону рублей - 24.07.2025, ПРАЙМ

Семьям погибших при крушении Ан-24 выплатят по миллиону рублей

Семьям каждого из погибших при крушении Ан-24 жителей Хабаровского края выплатят по 1 миллиону рублей, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T16:17+0300

2025-07-24T16:17+0300

2025-07-24T16:17+0300

общество

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хабаровский край

тында

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - ПРАЙМ. Семьям каждого из погибших при крушении Ан-24 жителей Хабаровского края выплатят по 1 миллиону рублей, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 "Ангара" не выходит на связь. Орлов отметил, что на воздушном судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. "Семьям каждого из погибших при крушении Ан-24 жителей Хабаровского края выплатим по 1 миллиону рублей", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Он отметил, что для оперативного решения вопросов помощи семьям погибших создан краевой штаб под его руководством.

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хабаровский край

тында

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общество , россия, хабаровский край, тында, благовещенск