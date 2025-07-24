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Остановка отгрузок продукции Mars не затронула корма для животных

Остановка отгрузок продукции Mars не затронула корма для животных - 24.07.2025, ПРАЙМ

Остановка отгрузок продукции Mars не затронула корма для животных

Остановка отгрузок продукции Mars в магазины группы Х5 коснулась только кондитерских изделий, не затронула корма для животных, включая Whiskas, сообщили РИА... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T15:57+0300

2025-07-24T15:57+0300

2025-07-24T15:57+0300

экономика

бизнес

сша

mars

x5 retail group

перекресток

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Остановка отгрузок продукции Mars в магазины группы Х5 коснулась только кондитерских изделий, не затронула корма для животных, включая Whiskas, сообщили РИА Новости в пресс-службе Mars. Ранее в четверг X5 сообщила, что остановила отгрузки продукции Mars в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" из-за несоответствия предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования. Там также уточнили, что в ходе переговоров между компаниями не удалось достичь взаимоприемлемых договоренностей, отражающих реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества. Остатков продукции Mars хватит в магазинах "Пятерочка" и "Перекресток" до августа-сентября, также она может быть заменена на товары-аналоги от других производителей, риска пустых полок нет, указала группа X5. "Ситуация коснулась только сегмента кондитерских изделий", - сообщили в компании Mars, отвечая на вопрос, продолжаются ли поставки кормов для домашних животных, в том числе Whiskas, в магазины X5. Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские производства компании продолжают операционную деятельность.

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бизнес, сша, mars, x5 retail group, перекресток