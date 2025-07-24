https://1prime.ru/20250724/x5-859888802.html
Остановка отгрузок продукции Mars не затронула корма для животных
Остановка отгрузок продукции Mars не затронула корма для животных - 24.07.2025, ПРАЙМ
Остановка отгрузок продукции Mars не затронула корма для животных
Остановка отгрузок продукции Mars в магазины группы Х5 коснулась только кондитерских изделий, не затронула корма для животных, включая Whiskas, сообщили РИА... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T15:57+0300
2025-07-24T15:57+0300
2025-07-24T15:57+0300
экономика
бизнес
сша
mars
x5 retail group
перекресток
https://cdnn.1prime.ru/img/83748/92/837489278_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ed19489a6c8136c41c356a9ad20e37d8.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Остановка отгрузок продукции Mars в магазины группы Х5 коснулась только кондитерских изделий, не затронула корма для животных, включая Whiskas, сообщили РИА Новости в пресс-службе Mars. Ранее в четверг X5 сообщила, что остановила отгрузки продукции Mars в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" из-за несоответствия предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования. Там также уточнили, что в ходе переговоров между компаниями не удалось достичь взаимоприемлемых договоренностей, отражающих реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества. Остатков продукции Mars хватит в магазинах "Пятерочка" и "Перекресток" до августа-сентября, также она может быть заменена на товары-аналоги от других производителей, риска пустых полок нет, указала группа X5. "Ситуация коснулась только сегмента кондитерских изделий", - сообщили в компании Mars, отвечая на вопрос, продолжаются ли поставки кормов для домашних животных, в том числе Whiskas, в магазины X5. Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские производства компании продолжают операционную деятельность.
https://1prime.ru/20250724/mars-859886431.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83748/92/837489278_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_db1554fd20aaabfb17a2569665c060c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сша, mars, x5 retail group, перекресток
Экономика, Бизнес, США, mars, X5 Retail Group, Перекресток
Остановка отгрузок продукции Mars не затронула корма для животных
В Mars заявили, что остановка отгрузок продукции не затронула корма для животных
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Остановка отгрузок продукции Mars в магазины группы Х5 коснулась только кондитерских изделий, не затронула корма для животных, включая Whiskas, сообщили РИА Новости в пресс-службе Mars.
Ранее в четверг X5 сообщила, что остановила отгрузки продукции Mars в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" из-за несоответствия предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования. Там также уточнили, что в ходе переговоров между компаниями не удалось достичь взаимоприемлемых договоренностей, отражающих реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества.
Остатков продукции Mars хватит в магазинах "Пятерочка" и "Перекресток" до августа-сентября, также она может быть заменена на товары-аналоги от других производителей, риска пустых полок нет, указала группа X5.
"Ситуация коснулась только сегмента кондитерских изделий", - сообщили в компании Mars, отвечая на вопрос, продолжаются ли поставки кормов для домашних животных, в том числе Whiskas, в магазины X5.
Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.
В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские производства компании продолжают операционную деятельность.
Mars ищет взаимовыгодное решение после приостановки поставок продукции X5