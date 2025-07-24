Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Япония будет закупать вооружения США согласно утвержденным планам - 24.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250724/yaponiya-859854671.html
Япония будет закупать вооружения США согласно утвержденным планам
Япония будет закупать вооружения США согласно утвержденным планам - 24.07.2025, ПРАЙМ
Япония будет закупать вооружения США согласно утвержденным планам
Япония будет закупать вооружения США согласно своим ранее утвержденным планам, заявил на пресс-конференции в четверг генеральный секретарь правительства Японии... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T08:08+0300
2025-07-24T08:08+0300
экономика
мировая экономика
япония
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76164/52/761645290_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_f017fc4eb5061e8dfcd2dd867387c513.jpg
ТОКИО, 24 июл – ПРАЙМ. Япония будет закупать вооружения США согласно своим ранее утвержденным планам, заявил на пресс-конференции в четверг генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "Нам известно о заявлении Белого дома и президента (Дональда) Трампа. Мы разъяснили американской стороне точку зрения нашей страны о закупках вооружений на будущее, которые основаны на уже утвержденных планах обеспечения вооружениям. В этих уже утвержденных закупках есть и та сторона, что они будут способствовать выравниванию баланса внешней торговли между США и Японией", - сказал Хаяси. Трамп ранее заявил, что Япония в рамках торговой сделки согласилась приобрести американские товары и вооружение на миллиарды долларов. "Они также согласились купить товаров и военной техники на миллиарды долларов и передать нам 90% от 550 миллиардов долларов, и даже больше", - написал он в социальной сети Truth Social.
https://1prime.ru/20250723/tramp-859836686.html
япония
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76164/52/761645290_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_1f50a043b2a8d66a1995c3bd7b7cf7c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, япония, сша
Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, США
08:08 24.07.2025
 
Япония будет закупать вооружения США согласно утвержденным планам

Генсек Хаяси: Япония будет закупать вооружения США согласно утвержденным планам

© flickr.com / Hactor de Peredaфлаг Японии
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© flickr.com / Hactor de Pereda
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 24 июл – ПРАЙМ. Япония будет закупать вооружения США согласно своим ранее утвержденным планам, заявил на пресс-конференции в четверг генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
"Нам известно о заявлении Белого дома и президента (Дональда) Трампа. Мы разъяснили американской стороне точку зрения нашей страны о закупках вооружений на будущее, которые основаны на уже утвержденных планах обеспечения вооружениям. В этих уже утвержденных закупках есть и та сторона, что они будут способствовать выравниванию баланса внешней торговли между США и Японией", - сказал Хаяси.
Трамп ранее заявил, что Япония в рамках торговой сделки согласилась приобрести американские товары и вооружение на миллиарды долларов.
"Они также согласились купить товаров и военной техники на миллиарды долларов и передать нам 90% от 550 миллиардов долларов, и даже больше", - написал он в социальной сети Truth Social.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
Япония согласилась закупить у США товары и оружие "на миллиарды долларов"
Вчера, 16:32
 
ЭкономикаМировая экономикаЯПОНИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала