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Япония будет закупать вооружения США согласно утвержденным планам
Япония будет закупать вооружения США согласно утвержденным планам - 24.07.2025, ПРАЙМ
Япония будет закупать вооружения США согласно утвержденным планам
Япония будет закупать вооружения США согласно своим ранее утвержденным планам, заявил на пресс-конференции в четверг генеральный секретарь правительства Японии... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T08:08+0300
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ТОКИО, 24 июл – ПРАЙМ. Япония будет закупать вооружения США согласно своим ранее утвержденным планам, заявил на пресс-конференции в четверг генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "Нам известно о заявлении Белого дома и президента (Дональда) Трампа. Мы разъяснили американской стороне точку зрения нашей страны о закупках вооружений на будущее, которые основаны на уже утвержденных планах обеспечения вооружениям. В этих уже утвержденных закупках есть и та сторона, что они будут способствовать выравниванию баланса внешней торговли между США и Японией", - сказал Хаяси. Трамп ранее заявил, что Япония в рамках торговой сделки согласилась приобрести американские товары и вооружение на миллиарды долларов. "Они также согласились купить товаров и военной техники на миллиарды долларов и передать нам 90% от 550 миллиардов долларов, и даже больше", - написал он в социальной сети Truth Social.
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Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, США
Япония будет закупать вооружения США согласно утвержденным планам
Генсек Хаяси: Япония будет закупать вооружения США согласно утвержденным планам
ТОКИО, 24 июл – ПРАЙМ. Япония будет закупать вооружения США согласно своим ранее утвержденным планам, заявил на пресс-конференции в четверг генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
"Нам известно о заявлении Белого дома и президента (Дональда) Трампа. Мы разъяснили американской стороне точку зрения нашей страны о закупках вооружений на будущее, которые основаны на уже утвержденных планах обеспечения вооружениям. В этих уже утвержденных закупках есть и та сторона, что они будут способствовать выравниванию баланса внешней торговли между США и Японией", - сказал Хаяси.
Трамп ранее заявил, что Япония в рамках торговой сделки согласилась приобрести американские товары и вооружение на миллиарды долларов.
"Они также согласились купить товаров и военной техники на миллиарды долларов и передать нам 90% от 550 миллиардов долларов, и даже больше", - написал он в социальной сети Truth Social.
Япония согласилась закупить у США товары и оружие "на миллиарды долларов"