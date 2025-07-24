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Курс юаня поднялся выше 11 рублей

Курс юаня поднялся выше 11 рублей - 24.07.2025, ПРАЙМ

Курс юаня поднялся выше 11 рублей

Курс юаня усиливает рост, пробивая вверх отметку 11 рублей, впервые с 4 июля, и обновив максимум с 11 июня, следует из данных Московской биржи. | 24.07.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Курс юаня усиливает рост, пробивая вверх отметку 11 рублей, впервые с 4 июля, и обновив максимум с 11 июня, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.20 мск повышается на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,02 рубля.А минутами ранее курс юаня повышался до 11,03 рубля – максимума с 11 июня.

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