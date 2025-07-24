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Курс юаня к рублю на Московской бирже продолжает расти

Курс юаня к рублю на Московской бирже продолжает расти - 24.07.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Московской бирже продолжает расти

Курс китайской валюты к рублю в четверг после сильного скачка вверх, на максимумы за два месяца, ближе к середине дня незначительно сполз вниз, но остается выше | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T14:38+0300

2025-07-24T14:38+0300

2025-07-24T14:38+0300

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рынок

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евгений локтюхов

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг после сильного скачка вверх, на максимумы за два месяца, ближе к середине дня незначительно сполз вниз, но остается выше отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.27 мск подскакивает на 12 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,07 рубля. При этом диапазон дневных колебаний составляет 10,96-11,15 рубля, то есть курс обновил максимум с 21 мая. Уверенный пробой курсом юаня отметки 11 рублей стал следствием срыва "стопов" (массового закрытия позиций, открытых в расчете на дальнейшее снижение курса юаня), то есть игроки активно стали покупать юань для снижения рисков роста убытков, поясняет Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако рост вряд ли будет длительным. Причин для резкой девальвации рубля нет, даже при ключевой ставке ЦБ РФ в 17-18% годовых рублевые вклады останутся очень привлекательными", - добавляет он. Юань пока продолжит движение в диапазоне 10,8–11,3 рубля, рассчитывает Евгений Локтюхов из ПСБ. "На следующей неделе, учитывая сезонность, способствующую усилению спроса импортеров, рассчитываем на более уверенные попытки китайской валюты роста", - заключает он.

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рынок, торги, евгений локтюхов, псб