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"ЮТэйр" увеличила перевозки самолетами в первом полугодии - 24.07.2025, ПРАЙМ
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"ЮТэйр" увеличила перевозки самолетами в первом полугодии
"ЮТэйр" увеличила перевозки самолетами в первом полугодии - 24.07.2025, ПРАЙМ
"ЮТэйр" увеличила перевозки самолетами в первом полугодии
Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) в январе-июне 2025 года увеличила перевозки самолетами на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T15:08+0300
2025-07-24T15:08+0300
экономика
бизнес
ютэйр
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) в январе-июне 2025 года увеличила перевозки самолетами на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до почти 3 миллионов пассажиров, сообщила авиакомпания. "На самолетах группы пассажиропоток вырос на 1,1% к аналогичному периоду 2024 года. 2 361 065 пассажиров (+5,7%) выбрали рейсы Utair для перелетов внутри страны и 630 329 - для путешествий за рубеж", - говорится в сообщении. Всего в первом полугодии "ЮТэйр" перевезла 3,3 миллиона пассажиров, из которых 323,4 тысячи - перевозки на вертолетах, а 2,99 миллиона - на самолетах. "На вертолетах группы пассажиропоток вырос на 8,3%. Было перевезено 35 631 тонна грузов (+43,7%). Производственный налет составил 50 057 часов", - уточняется в сообщении.
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бизнес, ютэйр
Экономика, Бизнес, ЮТэйр
15:08 24.07.2025
 
"ЮТэйр" увеличила перевозки самолетами в первом полугодии

"ЮТэйр" в I полугодии увеличила перевозки самолетами на 1,1%

ЮТэйр
ЮТэйр
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) в январе-июне 2025 года увеличила перевозки самолетами на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до почти 3 миллионов пассажиров, сообщила авиакомпания.
"На самолетах группы пассажиропоток вырос на 1,1% к аналогичному периоду 2024 года. 2 361 065 пассажиров (+5,7%) выбрали рейсы Utair для перелетов внутри страны и 630 329 - для путешествий за рубеж", - говорится в сообщении.
Всего в первом полугодии "ЮТэйр" перевезла 3,3 миллиона пассажиров, из которых 323,4 тысячи - перевозки на вертолетах, а 2,99 миллиона - на самолетах.
"На вертолетах группы пассажиропоток вырос на 8,3%. Было перевезено 35 631 тонна грузов (+43,7%). Производственный налет составил 50 057 часов", - уточняется в сообщении.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
"ЮТэйр" в январе-мае увеличила авиаперевозки на 2,1%
23 июня, 12:09
 
ЭкономикаБизнесЮТэйр
 
 
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