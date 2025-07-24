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Захарова посоветовала Киеву, как лучше потратить деньги Запада - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Захарова посоветовала Киеву, как лучше потратить деньги Запада
Захарова посоветовала Киеву, как лучше потратить деньги Запада - 24.07.2025, ПРАЙМ
Захарова посоветовала Киеву, как лучше потратить деньги Запада
На полученные Киевом от Запада 43 миллиарда долларов Украина могла бы отстроить себя заново и сделать мировые курорты, однако Запад готов давать деньги не в... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T12:21+0300
2025-07-24T12:21+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. На полученные Киевом от Запада 43 миллиарда долларов Украина могла бы отстроить себя заново и сделать мировые курорты, однако Запад готов давать деньги не в качестве инвестиций, а только для того, чтобы Украина стала инструментом в их руках, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Бывший министр обороны, а ныне секретарь совета национальной так называемой безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отрапортовал, что в текущем году страна получила рекордный с февраля 2022 года объём международного содействия в сфере безопасности на сумму в 43 миллиарда долларов. Вы представляете вообще порядок цифр?" - сказала она в ходе брифинга. Захарова отметила, что на эти деньги можно было бы сделать Украину по-настоящему процветающим государством: отстроиться заново, создать передовые наукограды, построить технопарк, сделать мировые курорты. "Но нет, учесть Украины была в другом - стать не объектом помощи Запада, не объектом западных инвестиций, а инструментом в западных руках, вот под это денег Западу не жалко", - заключила она.
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россия, бизнес, украина, запад, киев, мария захарова, мид рф
Политика, РОССИЯ, Бизнес, УКРАИНА, ЗАПАД, Киев, Мария Захарова, МИД РФ
12:21 24.07.2025
 
Захарова посоветовала Киеву, как лучше потратить деньги Запада

Захарова: на полученные Киевом от Запада деньги Украина могла бы отстроить себя заново

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. На полученные Киевом от Запада 43 миллиарда долларов Украина могла бы отстроить себя заново и сделать мировые курорты, однако Запад готов давать деньги не в качестве инвестиций, а только для того, чтобы Украина стала инструментом в их руках, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Бывший министр обороны, а ныне секретарь совета национальной так называемой безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отрапортовал, что в текущем году страна получила рекордный с февраля 2022 года объём международного содействия в сфере безопасности на сумму в 43 миллиарда долларов. Вы представляете вообще порядок цифр?" - сказала она в ходе брифинга.
Захарова отметила, что на эти деньги можно было бы сделать Украину по-настоящему процветающим государством: отстроиться заново, создать передовые наукограды, построить технопарк, сделать мировые курорты.
"Но нет, учесть Украины была в другом - стать не объектом помощи Запада, не объектом западных инвестиций, а инструментом в западных руках, вот под это денег Западу не жалко", - заключила она.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
Захарова с иронией прокомментировала ситуацию вокруг НАБУ на Украине
Вчера, 08:50
 
ПолитикаРОССИЯБизнесУКРАИНАЗАПАДКиевМария ЗахароваМИД РФ
 
 
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