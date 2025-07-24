https://1prime.ru/20250724/zakharova-859875501.html
Захарова посоветовала Киеву, как лучше потратить деньги Запада
Захарова посоветовала Киеву, как лучше потратить деньги Запада - 24.07.2025, ПРАЙМ
Захарова посоветовала Киеву, как лучше потратить деньги Запада
На полученные Киевом от Запада 43 миллиарда долларов Украина могла бы отстроить себя заново и сделать мировые курорты, однако Запад готов давать деньги не в... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T12:21+0300
2025-07-24T12:21+0300
2025-07-24T12:21+0300
политика
россия
бизнес
украина
запад
киев
мария захарова
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510748_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_5213534390e174f8fda2632649207aaa.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. На полученные Киевом от Запада 43 миллиарда долларов Украина могла бы отстроить себя заново и сделать мировые курорты, однако Запад готов давать деньги не в качестве инвестиций, а только для того, чтобы Украина стала инструментом в их руках, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Бывший министр обороны, а ныне секретарь совета национальной так называемой безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отрапортовал, что в текущем году страна получила рекордный с февраля 2022 года объём международного содействия в сфере безопасности на сумму в 43 миллиарда долларов. Вы представляете вообще порядок цифр?" - сказала она в ходе брифинга. Захарова отметила, что на эти деньги можно было бы сделать Украину по-настоящему процветающим государством: отстроиться заново, создать передовые наукограды, построить технопарк, сделать мировые курорты. "Но нет, учесть Украины была в другом - стать не объектом помощи Запада, не объектом западных инвестиций, а инструментом в западных руках, вот под это денег Западу не жалко", - заключила она.
https://1prime.ru/20250723/zakharova-859809819.html
украина
запад
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510748_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_19eb00df0cd885d127c3f82221ac255a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, украина, запад, киев, мария захарова, мид рф
Политика, РОССИЯ, Бизнес, УКРАИНА, ЗАПАД, Киев, Мария Захарова, МИД РФ
Захарова посоветовала Киеву, как лучше потратить деньги Запада
Захарова: на полученные Киевом от Запада деньги Украина могла бы отстроить себя заново
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. На полученные Киевом от Запада 43 миллиарда долларов Украина могла бы отстроить себя заново и сделать мировые курорты, однако Запад готов давать деньги не в качестве инвестиций, а только для того, чтобы Украина стала инструментом в их руках, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Бывший министр обороны, а ныне секретарь совета национальной так называемой безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отрапортовал, что в текущем году страна получила рекордный с февраля 2022 года объём международного содействия в сфере безопасности на сумму в 43 миллиарда долларов. Вы представляете вообще порядок цифр?" - сказала она в ходе брифинга.
Захарова отметила, что на эти деньги можно было бы сделать Украину по-настоящему процветающим государством: отстроиться заново, создать передовые наукограды, построить технопарк, сделать мировые курорты.
"Но нет, учесть Украины была в другом - стать не объектом помощи Запада, не объектом западных инвестиций, а инструментом в западных руках, вот под это денег Западу не жалко", - заключила она.
Захарова с иронией прокомментировала ситуацию вокруг НАБУ на Украине