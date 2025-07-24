https://1prime.ru/20250724/zakharova-859875501.html

Захарова посоветовала Киеву, как лучше потратить деньги Запада

Захарова посоветовала Киеву, как лучше потратить деньги Запада - 24.07.2025, ПРАЙМ

Захарова посоветовала Киеву, как лучше потратить деньги Запада

На полученные Киевом от Запада 43 миллиарда долларов Украина могла бы отстроить себя заново и сделать мировые курорты, однако Запад готов давать деньги не в... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T12:21+0300

2025-07-24T12:21+0300

2025-07-24T12:21+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. На полученные Киевом от Запада 43 миллиарда долларов Украина могла бы отстроить себя заново и сделать мировые курорты, однако Запад готов давать деньги не в качестве инвестиций, а только для того, чтобы Украина стала инструментом в их руках, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Бывший министр обороны, а ныне секретарь совета национальной так называемой безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отрапортовал, что в текущем году страна получила рекордный с февраля 2022 года объём международного содействия в сфере безопасности на сумму в 43 миллиарда долларов. Вы представляете вообще порядок цифр?" - сказала она в ходе брифинга. Захарова отметила, что на эти деньги можно было бы сделать Украину по-настоящему процветающим государством: отстроиться заново, создать передовые наукограды, построить технопарк, сделать мировые курорты. "Но нет, учесть Украины была в другом - стать не объектом помощи Запада, не объектом западных инвестиций, а инструментом в западных руках, вот под это денег Западу не жалко", - заключила она.

https://1prime.ru/20250723/zakharova-859809819.html

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россия, бизнес, украина, запад, киев, мария захарова, мид рф