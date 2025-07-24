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МИД объяснил прекращение сотрудничества с ФРГ в военно-технической сфере - 24.07.2025, ПРАЙМ
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МИД объяснил прекращение сотрудничества с ФРГ в военно-технической сфере
МИД объяснил прекращение сотрудничества с ФРГ в военно-технической сфере - 24.07.2025, ПРАЙМ
МИД объяснил прекращение сотрудничества с ФРГ в военно-технической сфере
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему было прекращено сотрудничество с ФРГ в военно-технической сфере. | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T12:58+0300
2025-07-24T12:58+0300
вооружения
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему было прекращено сотрудничество с ФРГ в военно-технической сфере. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении сотрудничества Москвы с Берлином в этой сфере. Отвечая в ходе брифинга на просьбу РИА Новости прокомментировать это, Захарова напомнила, что соглашение было подписано в 1996 году. "Вот тогда российско-германское сотрудничество, межгосударственные отношения развивались в духе партнерства. Этому есть многочисленные свидетельства", - сказала она. "Последние годы правительство ФРГ проводит откровенно враждебную по отношению к нашей стране политику. Это очевидно, это доказывается не только заявлениями, но и делами", - заявила она. Захарова добавила, что "данный договор утратил вообще всякий смысл для нас, он утратил практическое значение". По ее словам, "Германия активно снабжает вооружениями преступный киевский режим, спонсирует террористические акты киевского режима, встала на путь военно-политической конфронтации с нашей страной". "В этих условиях российская сторона приняла закономерное политико-юридическое решение", - заключила Захарова.
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россия, бизнес, фрг, рф, москва, мария захарова
Вооружения, РОССИЯ, Бизнес, ФРГ, РФ, МОСКВА, Мария Захарова
12:58 24.07.2025
 
МИД объяснил прекращение сотрудничества с ФРГ в военно-технической сфере

МИД объяснил остановку сотрудничества с ФРГ в ВТС враждебной политикой Берлина

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД РФ
МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему было прекращено сотрудничество с ФРГ в военно-технической сфере.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении сотрудничества Москвы с Берлином в этой сфере.
Отвечая в ходе брифинга на просьбу РИА Новости прокомментировать это, Захарова напомнила, что соглашение было подписано в 1996 году. "Вот тогда российско-германское сотрудничество, межгосударственные отношения развивались в духе партнерства. Этому есть многочисленные свидетельства", - сказала она.
"Последние годы правительство ФРГ проводит откровенно враждебную по отношению к нашей стране политику. Это очевидно, это доказывается не только заявлениями, но и делами", - заявила она.
Захарова добавила, что "данный договор утратил вообще всякий смысл для нас, он утратил практическое значение".
По ее словам, "Германия активно снабжает вооружениями преступный киевский режим, спонсирует террористические акты киевского режима, встала на путь военно-политической конфронтации с нашей страной".
"В этих условиях российская сторона приняла закономерное политико-юридическое решение", - заключила Захарова.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
Россия вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Германией
18 июля, 20:20
 
ВооруженияРОССИЯБизнесФРГРФМОСКВАМария Захарова
 
 
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