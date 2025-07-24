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Финский холдинг UPM закроет бумажный завод в Финляндии
Финский холдинг UPM закроет бумажный завод в Финляндии - 24.07.2025, ПРАЙМ
Финский холдинг UPM закроет бумажный завод в Финляндии
Финский промышленный холдинг UPM, приостановивший в 2022 году закупку древесины из России и позднее продавший бизнес в РФ, планирует закрыть бумажный завод в... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T14:05+0300
2025-07-24T14:05+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Финский промышленный холдинг UPM, приостановивший в 2022 году закупку древесины из России и позднее продавший бизнес в РФ, планирует закрыть бумажный завод в Финляндии, сообщает телерадиовещатель Yle. Отмечается, что в связи с закрытием предприятия могут потерять работу порядка 220 сотрудников. "Лесопромышленная компания UPM планирует прекратить производство бумаги на заводе Kaukas в (городе - ред.) Лаппеэнранта", - говорится в сообщении. Согласно Yle, концерн собирается закрыть производство в Лаппеэнранте к концу года и перенести производство мелованной журнальной бумаги в город Раума. Как добавляет телерадиовещатель со ссылкой на UPM, соответствующее решение было принято из-за падения спроса на мелованную бумагу в условиях повсеместной цифровизации. В марте 2022 года UPM сообщил о приостановке работы своего фанерного комбината в городе Чудово Новгородской области и приостановке закупки древесины из России. В апреле 2023 года компания сообщила, что завершила продажу бизнеса в России. Холдинг UPM поставляет возобновляемые и ответственные решения, инновации, не связанные с ископаемыми, в шести сферах деятельности: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers и UPM Plywood, указано на сайте холдинга.
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бизнес, промышленность, финляндия, новгородская область
Экономика, Бизнес, Промышленность, ФИНЛЯНДИЯ, Новгородская область
Финский холдинг UPM закроет бумажный завод в Финляндии
Yle: финский холдинг UPM планирует закрыть бумажный завод в Финляндии
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Финский промышленный холдинг UPM, приостановивший в 2022 году закупку древесины из России и позднее продавший бизнес в РФ, планирует закрыть бумажный завод в Финляндии, сообщает телерадиовещатель Yle.
Отмечается, что в связи с закрытием предприятия могут потерять работу порядка 220 сотрудников.
"Лесопромышленная компания UPM планирует прекратить производство бумаги на заводе Kaukas в (городе - ред.) Лаппеэнранта", - говорится в сообщении.
Согласно Yle, концерн собирается закрыть производство в Лаппеэнранте к концу года и перенести производство мелованной журнальной бумаги в город Раума.
Как добавляет телерадиовещатель со ссылкой на UPM, соответствующее решение было принято из-за падения спроса на мелованную бумагу в условиях повсеместной цифровизации.
В марте 2022 года UPM сообщил о приостановке работы своего фанерного комбината в городе Чудово Новгородской области и приостановке закупки древесины из России. В апреле 2023 года компания сообщила, что завершила продажу бизнеса в России.
Холдинг UPM поставляет возобновляемые и ответственные решения, инновации, не связанные с ископаемыми, в шести сферах деятельности: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers и UPM Plywood, указано на сайте холдинга.
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