https://1prime.ru/20250724/zelenskiy-859855923.html

"Последняя роль": в США раскрыли, что приготовили Зеленскому на Западе

"Последняя роль": в США раскрыли, что приготовили Зеленскому на Западе - 24.07.2025, ПРАЙМ

"Последняя роль": в США раскрыли, что приготовили Зеленскому на Западе

Вашингтон приготовил для главы киевского режима Владимира Зеленскому роль козла отпущения. Таким мнением в эфире на YouTube поделился экс-аналитик ЦРУ Грэм... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T08:16+0300

2025-07-24T08:16+0300

2025-07-24T08:16+0300

политика

запад

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Вашингтон приготовил для главы киевского режима Владимира Зеленскому роль козла отпущения. Таким мнением в эфире на YouTube поделился экс-аналитик ЦРУ Грэм Фуллер."Ситуация на Украине требует козла отпущения, чтобы он взял вину за все на себя. И я считаю довольно ироничным то, что это будет последняя и трагическая роль Зеленского", - заметил он.По словам эксперта, украинский лидер будет вынужден принять на себя все унижение от поражения страны в конфликте с Россией. Кроме того, вполне вероятно, что в перспективе на его место поставят другого политика, заключил он.

https://1prime.ru/20250723/zelenskiy--859839804.html

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запад, украина, владимир зеленский