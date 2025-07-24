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"Последняя роль": в США раскрыли, что приготовили Зеленскому на Западе - 24.07.2025, ПРАЙМ
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"Последняя роль": в США раскрыли, что приготовили Зеленскому на Западе
"Последняя роль": в США раскрыли, что приготовили Зеленскому на Западе - 24.07.2025, ПРАЙМ
"Последняя роль": в США раскрыли, что приготовили Зеленскому на Западе
Вашингтон приготовил для главы киевского режима Владимира Зеленскому роль козла отпущения. Таким мнением в эфире на YouTube поделился экс-аналитик ЦРУ Грэм... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T08:16+0300
2025-07-24T08:16+0300
политика
запад
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Вашингтон приготовил для главы киевского режима Владимира Зеленскому роль козла отпущения. Таким мнением в эфире на YouTube поделился экс-аналитик ЦРУ Грэм Фуллер."Ситуация на Украине требует козла отпущения, чтобы он взял вину за все на себя. И я считаю довольно ироничным то, что это будет последняя и трагическая роль Зеленского", - заметил он.По словам эксперта, украинский лидер будет вынужден принять на себя все унижение от поражения страны в конфликте с Россией. Кроме того, вполне вероятно, что в перспективе на его место поставят другого политика, заключил он.
https://1prime.ru/20250723/zelenskiy--859839804.html
запад
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запад, украина, владимир зеленский
Политика, ЗАПАД, УКРАИНА, Владимир Зеленский
08:16 24.07.2025
 
"Последняя роль": в США раскрыли, что приготовили Зеленскому на Западе

Экс-аналитик ЦРУ Фуллер: Зеленскому приготовили роль козла отпущения

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Вашингтон приготовил для главы киевского режима Владимира Зеленскому роль козла отпущения. Таким мнением в эфире на YouTube поделился экс-аналитик ЦРУ Грэм Фуллер.
"Ситуация на Украине требует козла отпущения, чтобы он взял вину за все на себя. И я считаю довольно ироничным то, что это будет последняя и трагическая роль Зеленского", - заметил он.
По словам эксперта, украинский лидер будет вынужден принять на себя все унижение от поражения страны в конфликте с Россией. Кроме того, вполне вероятно, что в перспективе на его место поставят другого политика, заключил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
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