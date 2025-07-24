https://1prime.ru/20250724/zelenskiy-859856342.html

"Спонсоры довольны". Стало известно, почему Зеленский решился на переговоры

"Спонсоры довольны". Стало известно, почему Зеленский решился на переговоры - 24.07.2025, ПРАЙМ

"Спонсоры довольны". Стало известно, почему Зеленский решился на переговоры

Глава киевского режима Владимир Зеленский решился на диалог с Россией, чтобы порадовать западных спонсоров. Такое мнение на YouTube высказал британский дипломат | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T08:23+0300

2025-07-24T08:23+0300

2025-07-24T08:23+0300

политика

запад

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/26/841312672_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b3404c8dc9e3c4ca4efc997624a30746.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский решился на диалог с Россией, чтобы порадовать западных спонсоров. Такое мнение на YouTube высказал британский дипломат и бывший посол Великобритании в России Иан Прауд."Встречи Путина и Зеленского не будет, пока не будут решены ключевые вопросы Москвы. Сейчас у всех отпуска, начнется сентябрь и выйдет срок ультиматума Трампа", - заметил дипломат.По словам Прауда, Зеленскому нет необходимости заключать какие-либо сделки сейчас, если в сентябре Белый дом исполнит свои обещания. Кроме того, глава киевского режима ведет двойную игру, притворяясь, что он пытается договориться, с целью выбить еще больше денег и вооружений, резюмировал он.

https://1prime.ru/20250724/zelenskiy-859855923.html

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, украина, владимир зеленский