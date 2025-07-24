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"Спонсоры довольны". Стало известно, почему Зеленский решился на переговоры - 24.07.2025, ПРАЙМ
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"Спонсоры довольны". Стало известно, почему Зеленский решился на переговоры
"Спонсоры довольны". Стало известно, почему Зеленский решился на переговоры - 24.07.2025, ПРАЙМ
"Спонсоры довольны". Стало известно, почему Зеленский решился на переговоры
Глава киевского режима Владимир Зеленский решился на диалог с Россией, чтобы порадовать западных спонсоров. Такое мнение на YouTube высказал британский дипломат | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T08:23+0300
2025-07-24T08:23+0300
политика
запад
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский решился на диалог с Россией, чтобы порадовать западных спонсоров. Такое мнение на YouTube высказал британский дипломат и бывший посол Великобритании в России Иан Прауд."Встречи Путина и Зеленского не будет, пока не будут решены ключевые вопросы Москвы. Сейчас у всех отпуска, начнется сентябрь и выйдет срок ультиматума Трампа", - заметил дипломат.По словам Прауда, Зеленскому нет необходимости заключать какие-либо сделки сейчас, если в сентябре Белый дом исполнит свои обещания. Кроме того, глава киевского режима ведет двойную игру, притворяясь, что он пытается договориться, с целью выбить еще больше денег и вооружений, резюмировал он.
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запад
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запад, украина, владимир зеленский
Политика, ЗАПАД, УКРАИНА, Владимир Зеленский
08:23 24.07.2025
 
"Спонсоры довольны". Стало известно, почему Зеленский решился на переговоры

Дипломат Прауд: Зеленский делает вид, что хочет мира, чтобы порадовать спонсоров

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский решился на диалог с Россией, чтобы порадовать западных спонсоров. Такое мнение на YouTube высказал британский дипломат и бывший посол Великобритании в России Иан Прауд.
"Встречи Путина и Зеленского не будет, пока не будут решены ключевые вопросы Москвы. Сейчас у всех отпуска, начнется сентябрь и выйдет срок ультиматума Трампа", - заметил дипломат.
По словам Прауда, Зеленскому нет необходимости заключать какие-либо сделки сейчас, если в сентябре Белый дом исполнит свои обещания. Кроме того, глава киевского режима ведет двойную игру, притворяясь, что он пытается договориться, с целью выбить еще больше денег и вооружений, резюмировал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
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