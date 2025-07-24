https://1prime.ru/20250724/zelenskiy-859856880.html

"Цепная реакция". В Киеве выяснили, что фон дер Ляйен сделала с Зеленским

"Цепная реакция". В Киеве выяснили, что фон дер Ляйен сделала с Зеленским - 24.07.2025, ПРАЙМ

"Цепная реакция". В Киеве выяснили, что фон дер Ляйен сделала с Зеленским

Решение главы киевского режима Владимира Зеленского по двум антикоррупционным бюро ввело в ступор главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен. Об этом в эфире своего... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T08:39+0300

2025-07-24T08:39+0300

2025-07-24T08:39+0300

политика

ес

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Решение главы киевского режима Владимира Зеленского по двум антикоррупционным бюро ввело в ступор главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен. Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Процесс пошел, цепная реакция, принцип домино начал действовать. Жесточайшая критика Зеленского идет. Уже Фон дер Ляйен обратилась к нему, чтобы он дал объяснения", — заметил политик.Соскин также подчеркнул, что украинская сторона сталкивается с проблемами со всех сторон, однако ситуация с закрытием антикоррупционных агентств — лишь верхушка айсберга.Аналитик заметил, что на фоне такого рода решений западные союзники отказываются выстраивать сотрудничество с Украиной.

https://1prime.ru/20250724/zelenskiy-859856342.html

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