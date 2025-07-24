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СМИ: закон о НАБУ и САП стал для Зеленского худшим политическим скандалом

СМИ: закон о НАБУ и САП стал для Зеленского худшим политическим скандалом - 24.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: закон о НАБУ и САП стал для Зеленского худшим политическим скандалом

Принятие закона об ограничении прав антикоррупционных органов стало для Владимира Зеленского худшим политическим скандалом с февраля 2022 года, сообщает издание | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T10:15+0300

2025-07-24T10:15+0300

2025-07-24T10:15+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Принятие закона об ограничении прав антикоррупционных органов стало для Владимира Зеленского худшим политическим скандалом с февраля 2022 года, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. "Пока неизвестно, удастся ли Зеленскому переломить ход событий в его худшем политическом скандале (с момента начала конфликта в 2022 году - ред.)... Этот эпизод вновь вызвал обвинения в повсеместной коррупции и привлек негативное внимание к темпам реформ, которые Киев должен провести для подготовки к вступлению в ЕС", - говорится в публикации. По данным Politico, высокопоставленные чиновники из стран Евросоюза предупреждают, что принятие закона о НАБУ и САП ставит под угрозу не только планы Украины о вступлении в блок, но также и финансовую помощь Киеву от Запада. По словам евродепутата из Германии Даниэля Фройнда, недавно вернувшегося с Украины, темпы реформ по сближению Киева с ЕС в последние месяцы замедлились. "Они впервые пропустили важные этапы, в связи с этим определенные платежи не были сделаны в соответствии с планом", - заявил изданию Фройнд. Ранее агентство Блумберг передавало, что в Европе назвали решение Зеленского ограничить полномочия и отменить независимость антикоррупционных органов его самой большой ошибкой с момента победы на президентских выборах на Украине в 2019 году. Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

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общество , украина, днепропетровск, владимир зеленский, дональд трамп, politico