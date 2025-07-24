https://1prime.ru/20250724/zelenskiy-859867303.html

Зеленский послал Трампа, заявили в Верховной раде

Зеленский послал Трампа, заявили в Верховной раде - 24.07.2025, ПРАЙМ

Зеленский послал Трампа, заявили в Верховной раде

Своим решением ликвидировать НАБУ глава киевского режима Владимир Зеленский послал президента США Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале написал... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T10:48+0300

2025-07-24T10:48+0300

2025-07-24T10:48+0300

политика

украина

сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Своим решением ликвидировать НАБУ глава киевского режима Владимир Зеленский послал президента США Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Рады Александр Дубинский.По словам нардепа, необходимо правильно называть все происходящее на Украине."Своими именами. Зеленский послал Трампа <...>, демонтировав НАБУ/САП, чтобы не нести ответственности за хищения американских ресурсов и не выполнять условия ресурсной сделки", — заметил парламентарий.Ранее Верховная рада одобрила законопроект, отменяющий независимость двух ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

https://1prime.ru/20250720/tramp-859730247.html

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украина, сша, владимир зеленский