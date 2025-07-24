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Зеленский послал Трампа, заявили в Верховной раде - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Зеленский послал Трампа, заявили в Верховной раде
Зеленский послал Трампа, заявили в Верховной раде - 24.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский послал Трампа, заявили в Верховной раде
Своим решением ликвидировать НАБУ глава киевского режима Владимир Зеленский послал президента США Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале написал... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T10:48+0300
2025-07-24T10:48+0300
политика
украина
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Своим решением ликвидировать НАБУ глава киевского режима Владимир Зеленский послал президента США Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Рады Александр Дубинский.По словам нардепа, необходимо правильно называть все происходящее на Украине."Своими именами. Зеленский послал Трампа &lt;...&gt;, демонтировав НАБУ/САП, чтобы не нести ответственности за хищения американских ресурсов и не выполнять условия ресурсной сделки", — заметил парламентарий.Ранее Верховная рада одобрила законопроект, отменяющий независимость двух ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
https://1prime.ru/20250720/tramp-859730247.html
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украина, сша, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский
10:48 24.07.2025
 
Зеленский послал Трампа, заявили в Верховной раде

Депутат Рады Дубинский: Зеленский ликвидацией НАБУ послал Трампа

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Своим решением ликвидировать НАБУ глава киевского режима Владимир Зеленский послал президента США Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Рады Александр Дубинский.
По словам нардепа, необходимо правильно называть все происходящее на Украине.
"Своими именами. Зеленский послал Трампа <...>, демонтировав НАБУ/САП, чтобы не нести ответственности за хищения американских ресурсов и не выполнять условия ресурсной сделки", — заметил парламентарий.
Ранее Верховная рада одобрила законопроект, отменяющий независимость двух ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
"Сможете ударить по Москве?" СМИ раскрыли разговор Трампа с Зеленским
20 июля, 23:30
 
ПолитикаУКРАИНАСШАВладимир Зеленский
 
 
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