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Зеленский послал Трампа, заявили в Верховной раде
Зеленский послал Трампа, заявили в Верховной раде - 24.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский послал Трампа, заявили в Верховной раде
Своим решением ликвидировать НАБУ глава киевского режима Владимир Зеленский послал президента США Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале написал... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T10:48+0300
2025-07-24T10:48+0300
2025-07-24T10:48+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Своим решением ликвидировать НАБУ глава киевского режима Владимир Зеленский послал президента США Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Рады Александр Дубинский.По словам нардепа, необходимо правильно называть все происходящее на Украине."Своими именами. Зеленский послал Трампа <...>, демонтировав НАБУ/САП, чтобы не нести ответственности за хищения американских ресурсов и не выполнять условия ресурсной сделки", — заметил парламентарий.Ранее Верховная рада одобрила законопроект, отменяющий независимость двух ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
https://1prime.ru/20250720/tramp-859730247.html
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украина, сша, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский
Зеленский послал Трампа, заявили в Верховной раде
Депутат Рады Дубинский: Зеленский ликвидацией НАБУ послал Трампа
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Своим решением ликвидировать НАБУ глава киевского режима Владимир Зеленский послал президента США Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Рады Александр Дубинский.
По словам нардепа, необходимо правильно называть все происходящее на Украине.
"Своими именами. Зеленский послал Трампа <...>, демонтировав НАБУ/САП, чтобы не нести ответственности за хищения американских ресурсов и не выполнять условия ресурсной сделки", — заметил парламентарий.
Ранее Верховная рада одобрила законопроект, отменяющий независимость двух ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
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