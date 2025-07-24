https://1prime.ru/20250724/zelenskiy-859868090.html

Экс-депутат Рады оценил действия Зеленского по антикоррупционным органам

Экс-депутат Рады оценил действия Зеленского по антикоррупционным органам - 24.07.2025, ПРАЙМ

Экс-депутат Рады оценил действия Зеленского по антикоррупционным органам

Действия Владимира Зеленского по ограничению полномочий антикоррупционных органов стали его очень большой ошибкой, так как вызвали недовольство как внутри... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T10:58+0300

2025-07-24T10:58+0300

2025-07-24T10:58+0300

политика

общество

мировая экономика

киев

украина

запад

владимир зеленский

дональд трамп

виталий кличко

конституционный суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Действия Владимира Зеленского по ограничению полномочий антикоррупционных органов стали его очень большой ошибкой, так как вызвали недовольство как внутри Украины, так и у ее зарубежных партнеров, и хотя сейчас протесты, скорее всего, закончатся ничем, в целом они стали серьезным звонком для Зеленского, и уже осенью на Украине можно ожидать серьезных внутриполитических изменений, заявил РИА Новости бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров. "Зеленский совершил очень большую ошибку. Не знаю, кто ему это все рекомендовал и кто сценарист всего этого, но исправить свою политическую ошибку он уже не сможет. При всем том, что он пытается откатить назад эту историю, заявляет, что я внесу поправки, все, уже дело сделано. Я думаю, для него эта история очень плохо закончится", - сказал Килинкаров. Он отметил, что отмена независимости двух антикоррупционных ведомств - Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) - вызвало недовольство как у украинской общественности, так и на Западе. "Своими действиями Зеленский подтвердил все те опасения, которые высказывались очень многими политиками, на Западе в том числе. И президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался и в период предвыборной кампании, и после, и буквально два дня назад сделал заявление по поводу правомерности использования (Киевом) финансовых ресурсов (предоставленных Западом). Вопрос коррупции витал в воздухе давно, а Зеленский фактически подтвердил юридически факт наличия этой коррупции и желание украинской власти обезопасить коррупционеров... Это будет иметь серьезные последствия для Зеленского, эта история так просто не закончится", - считает Килинкаров. Кроме того, в украинском обществе накопилось уже много претензий к Зеленскому, и разгром НАБУ и САП стал хорошим поводом для протестов. Кроме того, есть различные силы, заинтересованные в смещении Зеленского, в частности, мэр Киева Виталий Кличко. В то же время сейчас, по оценке Килинкарова, нельзя ждать на Украине очередного "майдана" - они происходят обычно зимой, когда украинцы освобождаются от сельскохозяйственных работ. "Это (протесты), конечно, закончатся... Но это признаки того, что украинское общество готово к такому сценарию, мне кажется, оно налицо. Это очень опасная для Зеленского история. И я думаю, что осенью этого года будут серьезные политические события внутри самой Украины", - прогнозирует Килинкаров. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.

https://1prime.ru/20250724/zelenskiy-859865305.html

киев

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, киев, украина, запад, владимир зеленский, дональд трамп, виталий кличко, конституционный суд