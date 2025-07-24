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"Все больше". На Западе возмущены дерзостью Зеленского - 24.07.2025, ПРАЙМ
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"Все больше". На Западе возмущены дерзостью Зеленского
"Все больше". На Западе возмущены дерзостью Зеленского - 24.07.2025, ПРАЙМ
"Все больше". На Западе возмущены дерзостью Зеленского
Администрация Владимира Зеленского стала разрушительным врагом своей страны. Об этом сообщает Politico."Именно об этом уже несколько месяцев говорят... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T13:57+0300
2025-07-24T13:57+0300
политика
украина
запад
владимир зеленский
politico
рада
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Администрация Владимира Зеленского стала разрушительным врагом своей страны. Об этом сообщает Politico."Именно об этом уже несколько месяцев говорят оппозиционные законодатели и активисты гражданского общества, поскольку администрация президента Украины захватывает все больше власти, ослабляя другие правительственные и региональные институты, включая парламент страны", — сказано в публикации.Издание также сообщает, что администрация Зеленского применяет запугивание в отношении своих критиков, пытаясь заставить их замолчать. Это происходит через громкие кампании и обвинения в том, что они являются российскими марионетками.Во вторник Верховная Рада поддержала законопроект, который отменяет независимость двух ключевых антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Депутаты заявили, что Зеленский уже подписал этот законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как фактическую ликвидацию антикоррупционных структур в стране.В связи с этими событиями послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность и намерены обсудить ситуацию с руководством украинского правительства.
https://1prime.ru/20250724/zelenskiy-859865305.html
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украина, запад, владимир зеленский, politico, рада
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Politico, Рада
13:57 24.07.2025
 
"Все больше". На Западе возмущены дерзостью Зеленского

Politico: администрация Зеленского подрывает демократические институты Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Администрация Владимира Зеленского стала разрушительным врагом своей страны. Об этом сообщает Politico.

"Именно об этом уже несколько месяцев говорят оппозиционные законодатели и активисты гражданского общества, поскольку администрация президента Украины захватывает все больше власти, ослабляя другие правительственные и региональные институты, включая парламент страны", — сказано в публикации.
Издание также сообщает, что администрация Зеленского применяет запугивание в отношении своих критиков, пытаясь заставить их замолчать. Это происходит через громкие кампании и обвинения в том, что они являются российскими марионетками.

Во вторник Верховная Рада поддержала законопроект, который отменяет независимость двух ключевых антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Депутаты заявили, что Зеленский уже подписал этот законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как фактическую ликвидацию антикоррупционных структур в стране.
В связи с этими событиями послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность и намерены обсудить ситуацию с руководством украинского правительства.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
СМИ: закон о НАБУ и САП стал для Зеленского худшим политическим скандалом
10:15
 
ПолитикаУКРАИНАЗАПАДВладимир ЗеленскийPoliticoРада
 
 
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