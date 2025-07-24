"Все больше". На Западе возмущены дерзостью Зеленского
Politico: администрация Зеленского подрывает демократические институты Украины
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Администрация Владимира Зеленского стала разрушительным врагом своей страны. Об этом сообщает Politico.
"Именно об этом уже несколько месяцев говорят оппозиционные законодатели и активисты гражданского общества, поскольку администрация президента Украины захватывает все больше власти, ослабляя другие правительственные и региональные институты, включая парламент страны", — сказано в публикации.
"Именно об этом уже несколько месяцев говорят оппозиционные законодатели и активисты гражданского общества, поскольку администрация президента Украины захватывает все больше власти, ослабляя другие правительственные и региональные институты, включая парламент страны", — сказано в публикации.
Издание также сообщает, что администрация Зеленского применяет запугивание в отношении своих критиков, пытаясь заставить их замолчать. Это происходит через громкие кампании и обвинения в том, что они являются российскими марионетками.
Во вторник Верховная Рада поддержала законопроект, который отменяет независимость двух ключевых антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Депутаты заявили, что Зеленский уже подписал этот законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как фактическую ликвидацию антикоррупционных структур в стране.
Во вторник Верховная Рада поддержала законопроект, который отменяет независимость двух ключевых антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Депутаты заявили, что Зеленский уже подписал этот законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как фактическую ликвидацию антикоррупционных структур в стране.
В связи с этими событиями послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность и намерены обсудить ситуацию с руководством украинского правительства.