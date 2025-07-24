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"Император Луны или труп". Слухи о смещении Зеленского подвергли сомнениям - 24.07.2025, ПРАЙМ
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"Император Луны или труп". Слухи о смещении Зеленского подвергли сомнениям
"Император Луны или труп". Слухи о смещении Зеленского подвергли сомнениям - 24.07.2025, ПРАЙМ
"Император Луны или труп". Слухи о смещении Зеленского подвергли сомнениям
Кто угодно может заявить, что получил секретные данные о скором отстранении Владимира Зеленского от власти, а если прогноз не сбудется, то ничего страшного - о... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T15:47+0300
2025-07-24T16:02+0300
политика
владимир зеленский
валерий залужный
замена
экспертное мнение
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Кто угодно может заявить, что получил секретные данные о скором отстранении Владимира Зеленского от власти, а если прогноз не сбудется, то ничего страшного - о нем не вспомнят. Такое мнение высказал политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко, комментируя предсказание известного американского журналиста Сеймура Херша и других "обладателей" инсайдерской информацией. Слова политолога приводит издание "Военное дело"."Любой может сказать, что якобы у него есть информация из закрытых источников о том, что Зеленского собираются назначить императором Луны или закопать прямо завтра, - сказал Ищенко. - При этом никакой репутацией вы не рискуете, так как через неделю все забудут о том, что вы говорили"."Разные Херши" уже не раз "провожали в последний путь" главу киевского режима, то дело "назначая" на его место в недавнем прошлом главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, но, как нетрудно убедиться, ничего из предсказанного до сих пор не произошло, отметил политолог.При этом он допустил, что Хершу действительно сообщили нечто подобное, другое дело, то журналист такого уровня не может не понимать, что его запросто могли дезинформировать.Ведь люли, готовящие переворот, в свои планы точно никого заранее посвящать не станут, напомнил прописную, казалось бы, истину Ищенко, подчеркнув, что политик, против которого готовится заговор, узнает об этом заговоре лишь после того, как его сместят.Подытоживая, политолог напомнил простую истину о том, что журналисту сливаются какие-то данные лишь с одной целью - чтобы он их распространил.
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владимир зеленский, валерий залужный, замена, экспертное мнение
Политика, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, замена, экспертное мнение
15:47 24.07.2025 (обновлено: 16:02 24.07.2025)
 
"Император Луны или труп". Слухи о смещении Зеленского подвергли сомнениям

Политолог Ищенко прокомментировал слухи о смещении Зеленского

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Кто угодно может заявить, что получил секретные данные о скором отстранении Владимира Зеленского от власти, а если прогноз не сбудется, то ничего страшного - о нем не вспомнят. Такое мнение высказал политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко, комментируя предсказание известного американского журналиста Сеймура Херша и других "обладателей" инсайдерской информацией. Слова политолога приводит издание "Военное дело".
"Любой может сказать, что якобы у него есть информация из закрытых источников о том, что Зеленского собираются назначить императором Луны или закопать прямо завтра, - сказал Ищенко. - При этом никакой репутацией вы не рискуете, так как через неделю все забудут о том, что вы говорили".
"Разные Херши" уже не раз "провожали в последний путь" главу киевского режима, то дело "назначая" на его место в недавнем прошлом главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, но, как нетрудно убедиться, ничего из предсказанного до сих пор не произошло, отметил политолог.
При этом он допустил, что Хершу действительно сообщили нечто подобное, другое дело, то журналист такого уровня не может не понимать, что его запросто могли дезинформировать.
Ведь люли, готовящие переворот, в свои планы точно никого заранее посвящать не станут, напомнил прописную, казалось бы, истину Ищенко, подчеркнув, что политик, против которого готовится заговор, узнает об этом заговоре лишь после того, как его сместят.
Подытоживая, политолог напомнил простую истину о том, что журналисту сливаются какие-то данные лишь с одной целью - чтобы он их распространил.
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ПолитикаВладимир ЗеленскийВалерий Залужныйзаменаэкспертное мнение
 
 
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