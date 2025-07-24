"Бастион демократии". В Японии высмеяли борьбу с коррупцией Зеленского
Японцы раскритиковали закон, подрывающий антикоррупционные органы Украины
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Читатели японской газеты Mainichi Shimbun раскритиковали новый закон, который ограничивает полномочия антикоррупционных органов на Украине.
Один из комментаторов отметил, что Украина уже давно известна как коррумпированное государство и что Верховная Рада, похоже, решила избавиться от угрозы, которую представляют антикоррупционные ведомства. Он добавил, что все коррупционные скандалы ведут к Владимиру Зеленскому и выразил мнение, что ситуация в стране уже не подлежит исправлению.
Один из комментаторов отметил, что Украина уже давно известна как коррумпированное государство и что Верховная Рада, похоже, решила избавиться от угрозы, которую представляют антикоррупционные ведомства. Он добавил, что все коррупционные скандалы ведут к Владимиру Зеленскому и выразил мнение, что ситуация в стране уже не подлежит исправлению.
"Ну, это началось не вчера, и даже не год назад. Украина борется с коррупцией, пчелы против меда. Интересно, сколько человек в Японии знает, что Зеленский и сам подозревается в коррупции? Мы вливаем в эту страну миллионы, но даже не задумываемся, куда в реальности они утекают", — написал другой.
"Попрощаемся с единственными организациями в стране, которые могли привлечь Зеленского к ответственности. А что же делать теперь с громким лозунгом "Украина — бастион демократии"?" — иронично заметил третий.
Другие читатели также отметили, что назначение неподготовленного политика на пост Генерального прокурора и изменение закона для предоставления ему полномочий контролировать антикоррупционные органы выглядит типично для Украины. Они выразили сомнение в том, что это поможет стране в ее стремлении к интеграции с Европейским Союзом.
Во вторник Верховная Рада приняла законопроект, который отменяет независимость двух ключевых антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Депутаты сообщили, что закон уже подписан Зеленским.
Некоторые парламентарии расценили эти действия как фактическую ликвидацию антикоррупционных структур в стране. Послы стран "Большой семерки" выразили свою серьезную обеспокоенность по поводу этих событий и намерены обсудить ситуацию с руководством украинского правительства.
"Попрощаемся с единственными организациями в стране, которые могли привлечь Зеленского к ответственности. А что же делать теперь с громким лозунгом "Украина — бастион демократии"?" — иронично заметил третий.
Другие читатели также отметили, что назначение неподготовленного политика на пост Генерального прокурора и изменение закона для предоставления ему полномочий контролировать антикоррупционные органы выглядит типично для Украины. Они выразили сомнение в том, что это поможет стране в ее стремлении к интеграции с Европейским Союзом.
Во вторник Верховная Рада приняла законопроект, который отменяет независимость двух ключевых антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Депутаты сообщили, что закон уже подписан Зеленским.
Некоторые парламентарии расценили эти действия как фактическую ликвидацию антикоррупционных структур в стране. Послы стран "Большой семерки" выразили свою серьезную обеспокоенность по поводу этих событий и намерены обсудить ситуацию с руководством украинского правительства.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>