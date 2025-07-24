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"Бастион демократии". В Японии высмеяли борьбу с коррупцией Зеленского - 24.07.2025, ПРАЙМ
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"Бастион демократии". В Японии высмеяли борьбу с коррупцией Зеленского
"Бастион демократии". В Японии высмеяли борьбу с коррупцией Зеленского - 24.07.2025, ПРАЙМ
"Бастион демократии". В Японии высмеяли борьбу с коррупцией Зеленского
Читатели японской газеты Mainichi Shimbun раскритиковали новый закон, который ограничивает полномочия антикоррупционных органов на Украине.Один из комментаторов | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T16:33+0300
2025-07-24T16:35+0300
политика
украина
владимир зеленский
ес
рада
общество
мировая экономика
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Читатели японской газеты Mainichi Shimbun раскритиковали новый закон, который ограничивает полномочия антикоррупционных органов на Украине.Один из комментаторов отметил, что Украина уже давно известна как коррумпированное государство и что Верховная Рада, похоже, решила избавиться от угрозы, которую представляют антикоррупционные ведомства. Он добавил, что все коррупционные скандалы ведут к Владимиру Зеленскому и выразил мнение, что ситуация в стране уже не подлежит исправлению."Ну, это началось не вчера, и даже не год назад. Украина борется с коррупцией, пчелы против меда. Интересно, сколько человек в Японии знает, что Зеленский и сам подозревается в коррупции? Мы вливаем в эту страну миллионы, но даже не задумываемся, куда в реальности они утекают", — написал другой."Попрощаемся с единственными организациями в стране, которые могли привлечь Зеленского к ответственности. А что же делать теперь с громким лозунгом "Украина — бастион демократии"?" — иронично заметил третий.Другие читатели также отметили, что назначение неподготовленного политика на пост Генерального прокурора и изменение закона для предоставления ему полномочий контролировать антикоррупционные органы выглядит типично для Украины. Они выразили сомнение в том, что это поможет стране в ее стремлении к интеграции с Европейским Союзом.Во вторник Верховная Рада приняла законопроект, который отменяет независимость двух ключевых антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Депутаты сообщили, что закон уже подписан Зеленским.Некоторые парламентарии расценили эти действия как фактическую ликвидацию антикоррупционных структур в стране. Послы стран "Большой семерки" выразили свою серьезную обеспокоенность по поводу этих событий и намерены обсудить ситуацию с руководством украинского правительства.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, владимир зеленский, ес, рада, общество , мировая экономика, япония
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕС, Рада, Общество , Мировая экономика, ЯПОНИЯ
16:33 24.07.2025 (обновлено: 16:35 24.07.2025)
 
"Бастион демократии". В Японии высмеяли борьбу с коррупцией Зеленского

Японцы раскритиковали закон, подрывающий антикоррупционные органы Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Читатели японской газеты Mainichi Shimbun раскритиковали новый закон, который ограничивает полномочия антикоррупционных органов на Украине.

Один из комментаторов отметил, что Украина уже давно известна как коррумпированное государство и что Верховная Рада, похоже, решила избавиться от угрозы, которую представляют антикоррупционные ведомства. Он добавил, что все коррупционные скандалы ведут к Владимиру Зеленскому и выразил мнение, что ситуация в стране уже не подлежит исправлению.
"Ну, это началось не вчера, и даже не год назад. Украина борется с коррупцией, пчелы против меда. Интересно, сколько человек в Японии знает, что Зеленский и сам подозревается в коррупции? Мы вливаем в эту страну миллионы, но даже не задумываемся, куда в реальности они утекают", — написал другой.

"Попрощаемся с единственными организациями в стране, которые могли привлечь Зеленского к ответственности. А что же делать теперь с громким лозунгом "Украина — бастион демократии"?" — иронично заметил третий.

Другие читатели также отметили, что назначение неподготовленного политика на пост Генерального прокурора и изменение закона для предоставления ему полномочий контролировать антикоррупционные органы выглядит типично для Украины. Они выразили сомнение в том, что это поможет стране в ее стремлении к интеграции с Европейским Союзом.

Во вторник Верховная Рада приняла законопроект, который отменяет независимость двух ключевых антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Депутаты сообщили, что закон уже подписан Зеленским.

Некоторые парламентарии расценили эти действия как фактическую ликвидацию антикоррупционных структур в стране. Послы стран "Большой семерки" выразили свою серьезную обеспокоенность по поводу этих событий и намерены обсудить ситуацию с руководством украинского правительства.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
СМИ: закон о НАБУ и САП стал для Зеленского худшим политическим скандалом
10:15
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийЕСРадаОбществоМировая экономикаЯПОНИЯ
 
 
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