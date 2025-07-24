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Зеленский внес в Раду свой законопроект о НАБУ и САП

Зеленский внес в Раду свой законопроект о НАБУ и САП - 24.07.2025, ПРАЙМ

Зеленский внес в Раду свой законопроект о НАБУ и САП

Владимир Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T21:08+0300

2025-07-24T21:08+0300

2025-07-24T21:09+0300

политика

украина

верховная рада

законопроект

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.Ранее в четверг Зеленский на фоне массового протестов по всей Украине против подписанного им закона, лишающего независимости НАБУ и САП, заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств. Согласно документам на сайте Рады, законопроект был внесен в четверг. Согласно тексту законопроекта, опубликованному на сайте Рады, предъявлять обвинения работникам НАБУ сможет теперь не только генпрокурор, но и руководитель САП. Уточняется, что сотрудники САП подчиняются исключительно руководству антикоррупционной прокуратуры, и генпрокурор с заместителями не вправе давать им указания. Также генпрокурору запрещено вмешиваться в работу детективов НАБУ. Из документа следует, что не только генпрокурор может подписать подозрение руководителю "постоянно действующего вспомогательного органа, созданного президентом Украины, его заместителю" (под это подпадает глава Офиса Зеленского и его замы). Одной из ключевых новаций закона станет требование к СБУ в течение 6 месяцев после его вступления в силу провести проверку сотрудников НАБУ, САП, БЭБ, офиса генпрокурора, ГБР и нацполиции с доступом к гостайне "на предмет возможных действий на пользу РФ". Украинские СМИ сообщали, что во вторник и в среду по всей страны прошли акции протестов против приятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП. Выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук сообщил, что новые митинги запланированы и на четверг. Украинское издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране скорее всего продолжатся и усилятся. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ. Директор департамента коммуникаций Международно фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что фонд обеспокоен в связи с изменениями в украинском антикоррупционном законодательстве, которые могут негативно сказаться на макроэкономической стабильности страны. Новым проектом закона "О внесении изменений в уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" предлагается отменить ряд изменений относительно роли САП. В частности, руководителю САП возвращается статус руководителя органа прокуратуры.

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украина, верховная рада, законопроект, владимир зеленский