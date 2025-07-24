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Золото дешевеет на фоне роста доходности гособлигаций США - 24.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250724/zoloto--859858841.html
Золото дешевеет на фоне роста доходности гособлигаций США
Золото дешевеет на фоне роста доходности гособлигаций США - 24.07.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет на фоне роста доходности гособлигаций США
Цена на золото снижается в четверг утром на фоне роста доходности гособлигаций США и недавних новостей относительно мировой торговли, свидетельствуют биржевые... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T09:07+0300
2025-07-24T09:07+0300
экономика
рынок
сша
вашингтон
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Цена на золото снижается в четверг утром на фоне роста доходности гособлигаций США и недавних новостей относительно мировой торговли, свидетельствуют биржевые данные и комментарий аналитика. По состоянию на 9.03 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 14,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,42%, до 3 383,25 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,58% - до 39,28 доллара за унцию. В это же время доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) росла до 4,398% с 4,389% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту "надежный актив", повышение их доходности может понижать котировки золота. "Вчера мы наблюдали, как цены на золото готовятся к новому росту, пока не появились новости относительно мировой торговли, приведшие к некоторой фиксации прибыли", - комментирует ситуацию на рынке агентству Рейтер управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лэн (Brian Lan). "Мы наблюдаем, что доллар также немного ослаб, что в свою очередь оказывает поддержку золоту. Так что, я думаю, сейчас происходит временное снижение. Мы по-прежнему настроены оптимистично относительно золота", - добавляет аналитик. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин находятся на завершающей стадии переговоров и близки к торговой сделке. Днем ранее Трамп заявил о заключении "возможно, крупнейшей" торговой сделки с Японией, по которой Токио обещает инвестировать 550 миллиардов долларов в американскую экономику и при этом платить США торговую пошлину в 15%.
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рынок, сша, вашингтон, пекин, дональд трамп, comex
Экономика, Рынок, США, ВАШИНГТОН, Пекин, Дональд Трамп, Comex
09:07 24.07.2025
 
Золото дешевеет на фоне роста доходности гособлигаций США

Золото дешевеет на фоне роста доходности гособлигаций США и новостей из мировой торговли

© fotolia.com / Scanrail%Золотые слитки
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© fotolia.com / Scanrail
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Цена на золото снижается в четверг утром на фоне роста доходности гособлигаций США и недавних новостей относительно мировой торговли, свидетельствуют биржевые данные и комментарий аналитика.
По состоянию на 9.03 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 14,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,42%, до 3 383,25 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,58% - до 39,28 доллара за унцию.
В это же время доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) росла до 4,398% с 4,389% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту "надежный актив", повышение их доходности может понижать котировки золота.
"Вчера мы наблюдали, как цены на золото готовятся к новому росту, пока не появились новости относительно мировой торговли, приведшие к некоторой фиксации прибыли", - комментирует ситуацию на рынке агентству Рейтер управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лэн (Brian Lan).
"Мы наблюдаем, что доллар также немного ослаб, что в свою очередь оказывает поддержку золоту. Так что, я думаю, сейчас происходит временное снижение. Мы по-прежнему настроены оптимистично относительно золота", - добавляет аналитик.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин находятся на завершающей стадии переговоров и близки к торговой сделке.
Днем ранее Трамп заявил о заключении "возможно, крупнейшей" торговой сделки с Японией, по которой Токио обещает инвестировать 550 миллиардов долларов в американскую экономику и при этом платить США торговую пошлину в 15%.
Золото, слитки
Цена на золото падает в среду утром
Вчера, 09:32
 
ЭкономикаРынокСШАВАШИНГТОНПекинДональд ТрампComex
 
 
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