https://1prime.ru/20250724/zoloto--859858841.html

Золото дешевеет на фоне роста доходности гособлигаций США

Золото дешевеет на фоне роста доходности гособлигаций США - 24.07.2025, ПРАЙМ

Золото дешевеет на фоне роста доходности гособлигаций США

Цена на золото снижается в четверг утром на фоне роста доходности гособлигаций США и недавних новостей относительно мировой торговли, свидетельствуют биржевые... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T09:07+0300

2025-07-24T09:07+0300

2025-07-24T09:07+0300

экономика

рынок

сша

вашингтон

пекин

дональд трамп

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Цена на золото снижается в четверг утром на фоне роста доходности гособлигаций США и недавних новостей относительно мировой торговли, свидетельствуют биржевые данные и комментарий аналитика. По состоянию на 9.03 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 14,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,42%, до 3 383,25 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,58% - до 39,28 доллара за унцию. В это же время доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) росла до 4,398% с 4,389% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту "надежный актив", повышение их доходности может понижать котировки золота. "Вчера мы наблюдали, как цены на золото готовятся к новому росту, пока не появились новости относительно мировой торговли, приведшие к некоторой фиксации прибыли", - комментирует ситуацию на рынке агентству Рейтер управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лэн (Brian Lan). "Мы наблюдаем, что доллар также немного ослаб, что в свою очередь оказывает поддержку золоту. Так что, я думаю, сейчас происходит временное снижение. Мы по-прежнему настроены оптимистично относительно золота", - добавляет аналитик. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин находятся на завершающей стадии переговоров и близки к торговой сделке. Днем ранее Трамп заявил о заключении "возможно, крупнейшей" торговой сделки с Японией, по которой Токио обещает инвестировать 550 миллиардов долларов в американскую экономику и при этом платить США торговую пошлину в 15%.

https://1prime.ru/20250723/zoloto-859811565.html

сша

вашингтон

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, вашингтон, пекин, дональд трамп, comex