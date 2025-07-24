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Сербия перевезет все золотые резервы на территорию страны
Сербия перевезет все золотые резервы на территорию страны - 24.07.2025, ПРАЙМ
Сербия перевезет все золотые резервы на территорию страны
Сербия планирует перевезти все золотые запасы на свою территорию в целях безопасности в случае кризиса в стране, что сделает ее первым государством Восточной... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T16:29+0300
2025-07-24T16:29+0300
2025-07-24T16:29+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Сербия планирует перевезти все золотые запасы на свою территорию в целях безопасности в случае кризиса в стране, что сделает ее первым государством Восточной Европы, которая не будет хранить золото за рубежом, передает агентство Блумберг. "Центральный банк Сербии планирует перевезти все свои золотые резервы стоимостью примерно 6 миллиардов долларов на территорию страны, чтобы обеспечить безопасность запасов в периоды кризиса", - пишет Блумберг. По данным агентства, это сделает Сербию первой страной в Восточной Европе, которая не будет хранить свое золото в традиционных центрах, таких как Швейцария, Великобритания и США. Национальный банк также уточнил, что усилия по возвращению ресурсов начались в 2021 году на фоне "усиления глобальной неопределенности". В 2022 году президент Сербии Александр Вучич заявлял, что пример России, у которой страны Запада в рамках санкций заморозили около 300 миллиардов долларов на счетах за рубежом, показал, что золотовалютные резервы надо хранить в своей стране.
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сербия, восточная европа, швейцария, александр вучич, центральные банки
Экономика, СЕРБИЯ, ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, ШВЕЙЦАРИЯ, Александр Вучич, центральные банки
Сербия перевезет все золотые резервы на территорию страны
Bloomberg: Сербия перевезет все золотые резервы на территорию страны
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Сербия планирует перевезти все золотые запасы на свою территорию в целях безопасности в случае кризиса в стране, что сделает ее первым государством Восточной Европы, которая не будет хранить золото за рубежом, передает агентство Блумберг.
"Центральный банк Сербии планирует перевезти все свои золотые резервы стоимостью примерно 6 миллиардов долларов на территорию страны, чтобы обеспечить безопасность запасов в периоды кризиса", - пишет Блумберг.
По данным агентства, это сделает Сербию первой страной в Восточной Европе, которая не будет хранить свое золото в традиционных центрах, таких как Швейцария, Великобритания и США.
Национальный банк также уточнил, что усилия по возвращению ресурсов начались в 2021 году на фоне "усиления глобальной неопределенности".
В 2022 году президент Сербии Александр Вучич заявлял, что пример России, у которой страны Запада в рамках санкций заморозили около 300 миллиардов долларов на счетах за рубежом, показал, что золотовалютные резервы надо хранить в своей стране.
Сербия попросила США отсрочить санкции против NIS